Grahamandaville – Matteo Capelli

Nel 2017 è uscito in libreria Grahamandaville (UndiciEdizioni), il terzo romanzo dell’autore emiliano Matteo Capelli . Una storia che si muove tra rapporti complicati personali, sfondi urbani e atmosfere che quasi lasciano quasi sospesi i personaggi.

Il protagonista della storia è Stain, un ragazzo che ha un obiettivo segreto che insegue in maniera machiavellica, stringendo amicizie torbide ed alleanza raccapriccianti; Memory è sua sorella gemella, che vive una vita insoddisfacente all’ombra della migliore amica Leyda: tutto ciò che lei avrebbe voluto essere.

Poi c’è Padre Bernard, un prete depresso e vigliacco in preda ad una profonda crisi di fede che però deve unire in matrimonio Leyda e Jordan, uomo egoista, viscido e meschino, che lavora in un lussuoso studio di architettura insieme ad Edmon, un padre di famiglia che presto farà i conti con la propria identità.

Grahamandaville, insomma, è una carrellata di personaggi insoddisfatti da loro stessi e dalla vita, che si trovano invischiati nell’impossibilità di cambiare o che di colpo accettano una svolta inaspettata. Matteo Capelli mette insieme i pezzi come in un puzzle ancora da terminare, circonda ogni scena con uno sfondo urbano che dà al racconto un tono tipico borghese che però non serve a niente e a nessuno.

Come in un film scorrono le scene nella stessa facilità con cui si sfogliano le pagine; le immagini che ci troviamo di fronte sono ironiche, raccapriccianti, deludenti, gioiose, ma sempre e comunque nitide, a dimostrazione del fatto che lo stile di Matteo Capelli è ormai ben definito.

Grahanandaville è una porta socchiusa sulla vita di tutti i protagonisti, che quasi sembra ci vogliano lasciar spiare senza disturbarci, ma anzi, indicandoci dove guardare per scoprire ciò che si nasconde dietro la presunta normalità.