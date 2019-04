In un chiaro, gelido mattino di gennaio all’inizio del ventunesimo secolo è l’opera visionaria di Roland Schimmelpfennig, libro di punta di Fazi Editore in questo inizio di 2019. Un insieme di personaggi che ruotano attorno alla figura di un lupo solitario.

Tutto ha inizio con l’immagine di un lupo solitario che In un chiaro, gelido mattino di gennaio all’inizio del ventunesimo secolo sta spostandosi verso Berlino attraverso il confine polacco-tedesco. Lo vedono un manovale bloccato in autostrada e la sua compagna, che decidono di scattare una foto.

L’opera di Roland Schimmelpfennig (esordio letterario per quello che è il drammaturgo tedesco più tradotto al mondo) è una vera e propria commedia corale attorno alla figura del lupo, in cui si muovono, oltre al manovale e alla compagna, due adolescenti che scappano di casa per raggiungere Berlino, un padre alcolista che scappa dalla clinica in cerca dei ragazzi, una madre depressa che torna nei luoghi dell’infanzia, ed un cileno proprietario di un locale che ospita i due ragazzi.

Tutto ruota attorno alla figura dell’animale, anche quando non c’è, anche quando non si vede. Ogni pezzo di storia è un misto di paura, sensazioni ed attrazione verso il lupo, che prima si nasconde, poi fa solo percepire la sua presenza., poi ecco che appare dove non se lo aspetta nessuno.

Un senso di continua ricerca pervade le pagine di In un chiaro, gelido mattino di gennaio all’inizio del ventunesimo secolo, come se ogni personaggio ricalchi lo stesso copione che comprende il cercare, il perdersi, il morire e il ritrovarsi. Questa commedia, questa fiaba di confine tra la città e il “resto”, non lascia spazio allo stile estremo e al contorno: ciò che conta, nel minimalismo di Roland Schimmelpfennig, è una Berlino essenziale ma soprattutto i dettagli di ogni scena, che volta per volta lasciano trasparire un enorme senso di sospensione, di attesa e paura.

Casa editrice: Fazi Editore

Data di uscita: 17 gennaio 2019

Genere: Narrativa

Formato: Brossura

Pagine: 230

Traduzione: Stefano Jorio

Isbn: 9788893252027