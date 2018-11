Milano Legge Milano: appuntamento al 17 novembre

L’appuntamento Milano Legge Milano è per sabato 17 novembre alle ore 12. Un flash mob dedicato alla lettura, ideato e organizzato dall’Associazione Quarto Paesaggio. Una lettura collettiva, della durata di venti minuti, a cura di lettori volontari che si posizioneranno ciascuno in un luogo scelto dalla Mappa Letteraria Milano, consultabile su Google Maps. Un evento, una incursione nella quotidianità teso a favorire la diffusione della lettura.

La Mappa Letteraria Milano (MLM) è nata nel 2017 a cura dell’Associazione Quarto Paesaggio per raccogliere citazioni da opere di narrativa e poesia di tutte le epoche, contenenti un riferimento esplicito a un luogo specifico di Milano. La MLM è una mappa pubblica di Google Maps, ed è strutturata in sei livelli cronologici più un livello dedicato alle brevi di cronaca del Corriere della Sera, dalla fondazione ad oggi. In ogni livello, le citazioni sono elencate in ordine alfabetico di via/piazza/chiesa/quartiere ecc.

Ciascuna citazione è geolocalizzata in un luogo di Milano ed è corredata da un’immagine dell’autore/autrice o dalla copertina del libro. La collocazione cronologica è determinata dalla prima edizione dell’opera. Ogni autore/autrice è caratterizzato da un colore dell’icona. I contenuti della MLM sono ricercabili anche per qualsiasi parola contenuta nel testo. La selezione dei risultati presenta una lista alfabetica di citazioni con la posizione topografica e il livello cronologico di appartenenza.

Ad oggi la MLM ha superato le 245.000 visualizzazioni, contiene 1900 citazioni ed è incrementata costantemente dalle segnalazioni che arrivano dai 650 membri del gruppo Facebook, da editori e autori/autrici e dalle ricerche svolte da una redazione di volontari, che cura l’inserimento corretto delle citazioni.

La MLM è una comunità attiva di lettori-segnalatori aperta a tutti e uno strumento a disposizione di chiunque voglia utilizzarne i contenuti per iniziative sociali e didattiche rivolte ai quartieri, alle scuole, ai visitatori di Milano. Ha avuto il suo esordio sul territorio durante il Festival delle Metropoli, nell’ambito di BookCity Milano 2017. E’ stata poi al centro della Grande Tombola Letteraria della Città di Milano, organizzata da Gianni Biondillo durante Tempo di Libri 2018. Vanta il primo esempio di imitazione nella città di Napoli.