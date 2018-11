Novità in libreria “extra” per La Nave di Teseo

Alcune novità in libreria definite “extra” dalla casa editrice La Nave di Teseo. Scopriamole insieme:

Sandro Veronesi torna con un pamphlet che è un grido, una testimonianza, il senso di una lotta che ha iniziato da solo e coinvolto molte persone. Le vicende di Aquarius e della Diciotti, l’acceso dibattito dell’estate portato avanti da Veronesi contro “l’uomo che non conosce il mare”.

“Succede a metà del mese di giugno, nel pieno dell’odissea della nave Aquarius. Già suonava inaccettabile la politica dei porti chiusi annunciata dal nostro ministro degli interni (“uomo di terra, che non conosce il mare”, come osservato da Andrea Camilleri), che introduceva il ricatto sulla pelle dei migranti nella trattativa con l’Unione Europea per il loro ricollocamento; già suonava inaccettabile la sostanza di quell’ordine, sbraitato via Twitter mentre la nave che li aveva salvati dall’annegamento vagava per il Mediterraneo alla ricerca di un porto dove sbarcarli: equivale, quell’ordine, allo smantellamento del concetto stesso di soccorso in mare, regolato dal Diritto Marittimo Internazionale con norme precise e perentorie, oltre che da una tradizione millenaria. Già era inaccettabile quello. Ma a scatenare i latrati sono le parole – due, per la precisione – che potevano benissimo essere evitate senza che il senso di quell’infame decisione cambiasse di una virgola, e che tuttavia vengono pronunciate: la parola “pacchia” e la parola “crociera”.

È allora, il 15 giugno, che i cani si mettono ad abbaiare tutti insieme, anche se io ancora non lo so. Lì per lì mi metto ad abbaiare io, all’istante, come il cane di Pavlov che esegue l’azione associata allo stimolo emesso dall’addestratore. Lo stesso capita a mia moglie, e per due o tre giorni ci abbaiamo in faccia tutto lo sdegno cui quelle parole – Pacchia! Crociera! – nel nostro addestramento sono state associate. È una perturbazione interna violenta e travolgente, che poche altre volte nella mia vita mi è capitato di affrontare, e che non riesco a governare. Non riesco più a pensare ad altro, non riesco a parlare d’altro, non riesco a dormire se non sognando un mare di piombo fuso dal quale spuntano orde di migranti disperati che mi afferrano e mi tirano giù. Non riesco a smettere di abbaiare…”