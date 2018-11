Salani Editore pubblica “Animali Fantastici. I crimini di Grindelwald – Screenplay originale

Adriano Salani Editore (Gruppo editoriale Mauri Spagnol) comunica che pubblicherà l’edizione italiana dello screenplay originale del film Animali fantastici. I Crimini di Grindelwald scritto da J.K. Rowling che uscirà in tutto il mondo il 16 novembre (in Italia il 15 novembre), e sarà distribuito da Warner Bros.

Ambientato nel Magico Mondo di J.K. Rowling, il secondo di una serie di cinque film partita con Animali Fantastici e dove trovarli si sposta da New York a Londra e poi a Parigi. Il film contiene sorprendenti richiami alle storie di Harry Potter che faranno la gioia dei fan sia dei libri sia dei film, chiarendo e approfondendo eventi all’origine del Magico Mondo.

Animali Fantastici e dove trovarli si era chiuso con la cattura del potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald, con l’aiuto di Newt Scamander. Tenendo fede alle sue minacce, Grindelwald riesce a fuggire; comincia a radunare seguaci, in gran parte ignari del suo vero progetto: portare al potere i maghi purosangue e sottomettere tutti gli esseri non magici. A sventare il folle piano di Grindelwald ci sarà il giovane Albus Silente, pronto a reclutare tra le sue fila Newt, il suo ex studente a Hogwarts che, ancora una volta, accetterà di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che lo attendono. I fronti sono ormai schierati; l’amore e la lealtà verranno di nuovo messi alla prova, senza risparmiare amici e familiari, in un mondo magico sempre più diviso. Il libro conterrà la sceneggiatura integrale di Animali fantastici. I Crimini di Grindelwald e presenterà un cast di creature magiche e personaggi già noti e anche di nuovi.

Mariagrazia Mazzitelli, Direttore editoriale di Salani, ha dichiarato:“J. K. Rowling ha creato un mondo magico dalle potenzialità inesauribili, in cui solo lei sa muoversi con la sua strepitosa immaginazione, riuscendo ogni volta a stupirci con una nuova, bellissima storia”.

La copertina di Animali fantastici. I Crimini di Grindelwald – Screenplay originale è stata realizzata da MinaLima, la coppia di graphic designer dietro i film di Harry Potter e di Animali Fantastici e dove trovarli. La copertina riprende il ricco impianto decorativo del primo screenplay di Animali Fantastici ed è ancora una volta impreziosita da elementi figurativi ricchi di misteri che saranno svelati nella storia. L’eBook italiano dello screenplay originale sarà pubblicato da Pottermore, l’editore digitale globale del Magico Mondo di J.K. Rowling.

Il film

Girato presso gli studi della Warner Bros a Leavesden, dove sono state fatte le riprese dei precedenti film di Harry Potter per un decennio, Animali fantastici. I Crimini di Grindelwald è il secondo film della serie scritta da J.K. Rowling e diretta da David Yates, regista del primo film Animali Fantastici, che ha girato anche gli ultimi quattro film di Harry Potter.

Il film ha un cast corale guidato da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo, Poppy Corby-Tuech, con Jude Law e Johnny Depp. È prodotto da David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram. Tim Lewis, Neil Blair, Rick Senat e Danny Cohen sono i produttori esecutivi. In uscita in tutto il mondo il 16 novembre 2018 (il 15 novembre in Italia), il film sarà distribuito da Warner Bros. Pictures – a Warner Bros. Entertainment Company – in 2D e 3D nelle migliori sale e in IMAX.