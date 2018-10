Ecco il Museo del Synth Marchigiano ed italiano: appuntamento a Macerata

Un Museo del Synth Marchigiano ed italiano: questo è quello che sarà svelato al pubblico a partire da giovedì 19 ottobre a Macerata (ore 18.30), presso la Galleria degli Antichi Forni. Un evento unico che vuole promuovere e valorizzare la storia e la cultura industriale di un settore che ha avuto un’importanza storica per la musica e per la cultura di interi territori. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Macerata/Assessorato alle politiche Giovanili e dall’associazione Acusmatiq Matme in collaborazione con Associazione Culturale Farfisa ed EMI Elettronica Musicale Italiana. È patrocinata dalla Regione Marche, da Confindustria Macerata, dall’ Università degli studi di Macerata e dall’Università Politecnica delle Marche.

Sintetizzatori e tastiere, batterie elettroniche ed organi; tutti i più importanti marchi saranno esposti al Museo del Synth Marchigiano ed italiano in oltre 100 pezzi (Farfisa, Crumar, Elka e Siel). Pezzi unici e storici, rarità assolute della musica elettronica. Oltre al passato, però, ci sarà anche l’opportunità di scoprire le produzioni attuali e le aziende che attualmente operano nella Regione Marche ed in tutta Italia.

Il Museo del Synth Marchigiano ed italiano non sarà solo esposizione, ma ci saranno incontri, seminari, concerti e tavole rotonde, per promuovere storia e realtà di questi strumenti. Tra gli eventi ricordiamo la tavola rotonda “Il synth italiano tra passato, presente e futuro” condotto dal Prof. Enrico Cosimi del 27 Ottobre. Ricchissimi anche gli appuntamenti musicali con Vittorio Nocenzi, storico tastierista del “Banco del Mutuo Soccorso”, Claudio Coccoluto, i grandi talenti internazionali come D’arcangelo, Lory D e Candie Hank ed una notte in cui ci saranno ben 13 eventi musicali diffusi nel centro storico di Macerata, in cui saranno presenti i migliori musicisti del territorio. In ogni evento, chiaramente, saranno utilizzati strumenti elettronici italiani e marchigiani.

Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato anche la Rassegna di Nuova Musica di Macerata, il festival Acusmatiq e il gruppo di produzione teatrale CTR /Calabresi, Te.Ma Riuniti. Ecco il programma del Museo del Synth Marchigiano ed italiano:

Venerdì 19 Ottobre

H 18:30 \ Antichi Forni

Apertura

Marcello Colò plays Ketron

Vittorio Nocenzi & synth italiani.

MacchineNostre dj set

H 00: 00 \ Terminal

Candie Hank live

Sabato 20 Ottobre

H 17:00 \ Antichi Forni

Incontro: “La storia dello strumento elettronico Italiano e la sua memoria”.

H18:00 \ Antichi Forni

Incontro : “Eko ComputeRhythm, l’antenato dimenticato”: la prima batteria programmabile delle storia.

H 19.30 \ Antichi Forni

“Italian drum machines battle” con D’arcangelo, Roberto Clementi e Macchine Nostre.

H 22.00 \ Antichi Forni

D’Arcangelo (Rephlex)

H 00:00 \ Babau Club

Lory D (SoundsNeverSeen)

D’Arcangelo \ Roberto Clementi\ Greeko dj set

Domenica 21 Ottobre

H 17:00 \ Antichi Forni

Psound showcase

H 18:00 \ Antichi Forni

Apesoft showcase

H 19:00 \ Antichi Forni

Giampaolo Cicconi aka Dj Crosby

H 22:00 Antichi forni \

Pink Floyd per strumenti marchigiani

Giovedì 25 Ottobre

H 19.30: \ Antichi Forni \

Patric Catani presenta “Italosynth”

Studiologic presenta:

“Synth Republic”

12 eventi musicali a base di synth italiani per tutta la città.

Venerdì 26 Ottobre

H 15.00

“Suonare la luce” workshop a cura di Leploop

H 18: 30 \ Antichi Forni

Visita guidata alla mostra per gli studenti universitari

H 19 :30 \ Antichi forni

Lorenzo Morresi Dj set

H 22:30 \ Antichi Forni

Claudio Coccoluto & MacchineNostre Dance Machine

Coccoluto dirige il collettivo MacchineNostre in una jam session per synth italiani

H 00 : 00 \ Terminal

Claudio Coccoluto all night long

warm up : Dj Steevo

Sabato 27 Ottobre

H 16:00 \ Antichi Forni

“Il synth italiano tra passato, presente e futuro”

Tavola rotonda con i rappresentanti dell’industria musicale italiana

conduce Enrico Cosimi.

H 22.30:

“ItaloSynthCircus”

Live di: Enrico Cosimi \ TonyLight \ Francesco Trivillino \ Paolo F. Bragaglia \ Davide Mancini \ Riccardo Pietroni \Agostino Maria Ticino

In collaborazione con Acusmatiq festival

Domenica 28 Ottobre

H 19.00 \ Antichi Forni

Filippo del Moro ambient dj set

H 21.45“In C” di Terry Riley, In collaborazione con Rassegna di Nuova Musica. live per synth tastiere e chitarre marchigiane. Con: Gianluca Gentili, Giampaolo Antongirolami, Elena Antongirolami, Leonardo Francesconi, Leonardo Gabrielli

Martedì 31 Ottobre

H 19: 00

Lorenzo Morresi “Musica da Paura” dj set

H 21: 30

OMBRE – Poesie di Edgar Allan Poe con

Chiara Pietroni, Antonella Gentili, Fernando Bianchini e Fulvia Zampa

Musiche: Leonardo Francesconi sui più oscuri synth marchigiani

Regia di Marco Bragaglia

H23:00 MacchineNostre Dj set

Per maggiori informazioni:

http://www.museodelsynth.org

https://www.facebook.com/museodelsynth/