“Filò” di Pierfrancesco Trocchi

Nel romanzo Filò, Pierfrancesco Trocchi sceglie come scenario narrativo la campagna emiliana, un luogo in cui il tempo appare sospeso e rarefatto, capace di amplificare il valore simbolico degli eventi che vi si compiono. Al centro della vicenda vi è Tancredi, un giovane di venticinque anni affetto da un cancro in fase avanzata, consapevole dell’imminenza della propria fine.

Con lucidità e determinazione, egli convoca un gruppo di amici nella villa di famiglia, trasformando l’occasione conviviale in una sorta di cerimonia funebre anticipata.

Il lettore viene guidato nel cuore della vicenda attraverso lo sguardo di Luca, unico a conoscere la reale condizione dell’amico. È la sua voce a dare corpo a un racconto che intreccia costantemente presente e passato, costruendo una trama intima e corale in cui le memorie individuali si fondono con la drammaticità del momento. La struttura narrativa, scandita da dialoghi intensi e da frequenti incursioni nel ricordo, restituisce un gruppo di personaggi delineati nella loro fragilità e nei loro conflitti interiori, costretti a confrontarsi, in poche ore, con la precarietà dell’esistenza.

L’autore concentra l’intera azione in uno spazio chiuso e circoscritto, elemento che accentua la tensione drammatica e costringe i protagonisti a misurarsi con le proprie menzogne, paure e convinzioni. Il confronto con la malattia di Tancredi diventa così occasione per un’indagine più ampia sul senso della vita e sull’inevitabilità della morte. In questo contesto, l’eroe tragico che si prepara a congedarsi dal mondo assume il ruolo di guida, quasi di maestro involontario: colui che, trovandosi sull’orlo dell’abisso, è in grado di mostrare agli altri l’urgenza di dare valore al tempo e all’esperienza quotidiana.

Il romanzo alterna momenti di forte realismo a passaggi dal tono onirico, avvicinando il lettore a quell’universo di emozioni e riflessioni che emergono nel contatto diretto con la caducità. Attraverso lo stile sobrio ma incisivo, Trocchi mette in scena una sorta di catastrofe esistenziale: non soltanto la morte di un individuo, ma la frattura che essa produce nelle vite di chi gli è accanto.

Filò si presenta dunque come un’opera che, pur mantenendo un impianto narrativo semplice, affronta temi universali e complessi: il limite umano, la fragilità delle relazioni, la necessità di attribuire un senso al vivere. Un romanzo che invita a riflettere, senza concessioni a facili sentimentalismi, sulla consapevolezza della finitezza e sulla possibilità di ritrovare, proprio da essa, un significato più autentico dell’esistenza.

copertina
Autore
Pierfrancesco Trocchi
Casa editrice
Metilene edizioni
Anno
2025
Genere
Narrativa
Formato
Brossura
Pagine
200
ISBN
9791281348462
