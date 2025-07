“Chiaroscuro. Interpretazione di un delitto” di Simone Carbone: un mistero da svelare nel mondo dell’arte

“Chiaroscuro. Interpretazione di un delitto” di Simone Carbone è un romanzo giallo caratterizzato da una scrittura incisiva e raffinata e da una trama ricca di colpi di scena, che procede a ritmo serrato sullo sfondo di una Torino suggestiva e chiaroscurale.

Chiaroscuro – Simone Carbone

Ci troviamo di fronte a un’opera d’esordio ma l’autore si dimostra già molto abile nel delineare una storia avvincente e che tiene sempre alta la tensione. Il protagonista della vicenda è un ex ispettore di Polizia e ora investigatore privato, Edoardo Lodovici, che si troverà invischiato in un crimine che, in apparenza, sembra semplice e lineare, ma che invece nasconde insidie ed enigmi dalla difficile decifrazione. Un giovane artista e gallerista viene trovato morto nel suo atelier – considerato una mecca dell’arte contemporanea – probabilmente ucciso da una scossa elettrica, ma qualcosa proprio non torna.

Gioele Castelli aveva un sogno: che la sua galleria potesse rappresentare un vero e proprio ponte tra il passato e il futuro dell’arte; «Se molti credono che la tecnologia moderna possa solo snaturare l’espressione artistica più classica, sarò ben felice di smentirli. La modernità non è una nemica bensì una strada unica per giungere all’eternità e trascendere il presente […] Opere classiche si fondono a messaggi moderni, ricordi e memorie diventano parte integrante dei lavori di grandi artisti: garantiamo l’eternità a chi le realizza e a chi le ammira», aveva dichiarato durante la conferenza stampa in occasione dell’inaugurazione della sua galleria d’arte. Questa convinzione lo aveva persuaso a creare una serie di straordinarie opere che, se viste distrattamente, erano solo dei bei giochi di luci, forme e colori ma, se osservate dalla intuitiva prospettiva di Edoardo Lodovici, diventano fonte di rivelazioni sconvolgenti.

Lodovici viene chiamato come consulente esterno dal capo della squadra mobile Alice Dall’Erica, sua ex collega e amica; lei sa che solo l’acume di Edoardo può penetrare il mistero di quella morte inspiegabile: lui, infatti, comprende subito che non è stata provocata da elettrocuzione, come invece in molti avevano pensato. Edoardo capisce anche di trovarsi di fronte a un intricato schema ricco di dettagli microscopici che attendono lo sguardo giusto per essere percepiti; Castelli era molto più intelligente di quello che dava a vedere e, in generale, niente è come appare in quel contesto, e anche le verità più ovvie si rivelano errate o ingannevoli. Sarà per Lodovici un’indagine ardua e provante, resa più complicata dall’arrivo di alcuni messaggi inquietanti che potrebbero provenire solo da un vendicativo fantasma del passato, e che metteranno a rischio tutte le sue certezze.

