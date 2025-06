Flavia Selli presenta l’adattamento letterario del cortometraggio di Valentina Premoli “Una luce prima del buio”.

“Una luce prima del buio” è il nuovo thriller psicologico di Flavia Selli, già autrice dei romanzi gialli “Il Bianco e il Nero”, “La Collezione” e “Una vita sul filo del pensiero”, tutti pubblicati, come la sua ultima opera, da Vertigo Edizioni; il romanzo è tratto da un cortometraggio dal titolo omonimo di Valentina Premoli, regista italiana che vive e lavora in Canada.

Flavia Selli – Una luce prima del buio

La storia è ambientata a Como nell’arco di un unico giorno; la protagonista, Celeste, è una giovane web designer che si è da poco trasferita in quella città per lavorare presso uno studio di design. La sua vita scorre tranquilla finché quello che le è sembrato solo un incubo troppo reale, da cui si è risvegliata piena di angoscia, continua a tormentarla in modi inaspettati nelle successive ore di veglia.

Celeste, in quel terribile sogno, ha vissuto la sgradevole sensazione di trovarsi nel corpo di una ragazza – o forse era lei, chissà? – smarrita in un luogo sconosciuto e invaso di luce, completamente sola e con i vestiti laceri e sporchi, probabilmente, del suo stesso sangue; nell’incubo lei aveva cercato di trovare una spiegazione razionale alla sua condizione ma non aveva nessuna idea del motivo per cui si trovasse lì. Al risveglio, Celeste cerca di dimenticare quelle visioni allarmanti ma, nel percorso che ogni giorno affronta per andare al lavoro, un mancamento la fa cadere a terra, e la fa anche connettere nuovamente con quell’incubo, mostrandole nuovi particolari. Celeste intravede una chiesetta ai margini dello spazio aperto in cui si trovava nel sogno: in studio prova a disegnarla e a confrontarla con le immagini online di edifici simili veramente esistenti, scoprendo che quella chiesa è reale e si trova poco lontano da Como.

Già questa informazione provocherebbe un brivido di inquietudine in chiunque ma la ricerca della protagonista fa ottenere nuovi, angoscianti elementi: proprio nei pressi della chiesa, quella stessa notte, due giovani donne hanno avuto un incidente stradale in cui una è deceduta e l’altra è stata portata in ospedale con gravi lesioni. È troppo per Celeste: che una di quelle ragazze fosse la stessa del sogno? La protagonista comincia quindi a pensare di aver avuto una premonizione di quel fatto – «La ragazza sopravvissuta, la vista di un luogo reale di cui non conosceva neppure l’esistenza, una luce vivida a introdurre e mantenere poi sfocata ai margini quella sua visione». Celeste è davvero una preveggente o forse il destino la sta mettendo sulla strada di una diversa verità, che potrebbe cambiare tutto il corso della sua esistenza?

