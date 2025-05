“La memoria del corpo” di Tommy Blanco: una consapevolezza che annienta ma libera

«La confusione che ha pervaso la mia improbabile esistenza, oggi non esiste più. Ho combattuto, con il coraggio di un veterano che non sapevo di possedere, la battaglia decisiva, giungendo così a identificare con precisione il punto d’origine dal quale ha cominciato a sgorgare il fiume di merda che mi ha travolto e mi ha trascinato via da tutto quello che credevo di essere e avere, fino a formare il mare di denso liquame maleodorante che mi sta affogando. A trovare finalmente il filo […] Oggi, deve essere il giorno in cui tutto cambia, rientra in una logica prospettiva. Il giorno in cui uscire, finalmente, da quel cazzo di labirinto».

Tommy Blanco – La memoria del corpo

Tommy Blanco racconta la brutale storia di un uomo che tenta di liberarsi, dopo essersi sentito intrappolato per tutta la vita in un labirinto simile a quello di Cnosso, ma senza l’aiuto del filo di Arianna e con un Minotauro ancora più temibile.

Nel romanzo “La memoria del corpo” di Tommy Blanco incontriamo un uomo senza nome, che decide di comprendere i motivi che l’hanno portato, sin da giovane, a scegliere la strada della dipendenza da cocaina e dell’illegalità. Il protagonista ha vissuto la sua adolescenza a Milano, negli anni Ottanta: un giro di amicizie sbagliato, ed ecco che si ritrova a provare la sostanza che poi segnerà il suo destino. Dal consumo di cocaina allo spaccio, e poi al narcotraffico internazionale: un percorso vertiginoso, che egli compie senza una vera consapevolezza, come spinto da una forza interna che non gli dà scampo, e che è totalmente indipendente dalla sua volontà.

Ma il protagonista intuisce che quella forza distruttiva ha un’origine specifica: deve cercare di individuarla perché, se pur lui sia cosciente di aver contribuito alla sua stessa rovina, è anche convinto che una parte della colpa sia attribuibile a un evento o a una serie di eventi in cui lui non ha avuto la minima responsabilità. Si reca quindi dal Dottore, una sua vecchia conoscenza, e cominciano a scavare insieme nel torbido: è nell’infanzia che risiede l’origine del male, è nel rapporto con i genitori, è nell’ambiguità di alcuni comportamenti di cui lui rammenta solo pochi dettagli.

E mentre il protagonista continua la sua pericolosa strada nel crimine, una parte di sé si concentra su quel nucleo di verità che è stato sapientemente rimosso dalla sua mente, per permettergli di non soccombere. Il corpo, però, comincia a ricordare: è l’uscita dal labirinto, è lo scontro finale con il Minotauro, è la consapevolezza dolorosa che annienta ma che allo stesso tempo libera.

