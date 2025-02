“The SharpShooter di fronte alla Scintilla Infernale”, il nuovo romanzo di Daniele Antonio Battaglia

“The SharpShooter di fronte alla Scintilla Infernale” è il quinto volume della serie fantasy orrorifica di Daniele Antonio Battaglia, dopo le opere “The SharpShooter”, “The SharpShooter e il Dente della Morte”, “The SharpShooter contro i Demoni dell’Olimpo” e “The SharpShooter tra le fauci della bestia”.

The SharpShooter di fronte alla scintilla infernale – Daniele Antonio Battaglia

Questo romanzo è però un prequel che si colloca a livello temporale prima dei quattro volumi menzionati, sebbene sia l’ultimo in ordine di pubblicazione; nel testo conosciamo quindi le prime avventure di cui Daniele, in arte SharpShooter, è protagonista: egli è un giovane uomo solitario e sempre vestito di nero, che si aggira per il mondo portando giustizia ed eliminando dei pericolosi criminali.

Daniele è nato con dei grandi poteri e, a un certo punto della sua esistenza, è stato accolto nel monastero benedettino di Castel del Monte, in Puglia, dove le sue capacità sono state rese palesi – «Castel del Monte è un luogo mistico, motivo per il quale i frati benedettini del monastero lì vicino sono stati scelti molti secoli orsono come depositari del sacro rituale che ha, relativamente di recente, individuato in Daniele quel Campione del Cielo della profezia segreta, conosciuta solo dagli operatori dell’occulto e dalla Chiesa, risvegliando in lui tutti i poteri che gli sono stati concessi dalla nascita».

Daniele deve compiere una missione cruciale: salvare gli esseri umani dalle grinfie dell’Inferno; per farlo, egli combatte strenuamente le forze demoniache e coloro che le servono, uccidendo anche quegli uomini la cui anima è ormai corrotta, e che non possono aspirare in alcun modo alla redenzione. Daniele è stato trasformato in un killer ma per giusta causa: ciò non toglie che egli soffra molto per essere un flagello implacabile e per dover portare questo peso da solo; per fortuna i frati sono dei fedeli alleati, così come altri affascinanti personaggi che incontreremo nel corso di questa avvincente vicenda, a partire da Carina, l’Angelo di Ghiaccio, una potentissima medium con capacità curative.

In questo romanzo il nemico è un crudele stregone, Mircea Ionescu, conosciuto col soprannome de “Il Vampiro”; egli è alla ricerca della Scintilla contenuta in un determinato corpo umano che, se diventasse sua tramite un macabro rituale, potrebbe farlo diventare più potente del diavolo in persona. SharpShooter dovrà arginare le pericolose ambizioni dello stregone combattendo i suoi demoni, i Sine Anima, e proteggendo quell’essere umano che è diventato, suo malgrado, l’ago della bilancia nella lotta tra le forze del bene e quelle del male.

