In libreria dallo scorso ottobre 2024 per edizioni SUR “Gloria”, di Andrés Felipe Solano. Il volume esce con la traduzione di Giulia Zavagna.

“All’epoca l’amore è questo, un gioco interminabile che consiste nel saper stare in equilibrio sull’orlo di un precipizio.”

Gloria – Andrés Felipe Solano

È un luminoso sabato di primavera: New York è il centro del mondo, un universo di possibilità senza fine. Gloria ha vent’anni, è innamorata, vive da poco in città e ricorderà quella data per sempre: è l’11 aprile del 1970, l’Apollo 13 sta per decollare, e il suo idolo, il cantante argentino Sandro, suona al Madison Square Garden in un concerto che passerà alla storia.

Si può raccontare la vita di una donna, di una madre, a partire da un giorno soltanto, il giorno in cui è diventata adulta? È questa la domanda che si pone il figlio, cinquant’anni dopo, quando si accorge che la sua giovinezza a New York non è così diversa da quella di Gloria: quel figlio è Andrés Felipe Solano, che ripercorre uno dei giorni più significativi per la ragazza che sarebbe poi diventata sua madre con una scrittura sincera, sofisticata e piena di tenerezza.

Sullo sfondo, la Grande Mela con i suoi chiaroscuri, gli Stati Uniti come opportunità, la Storia che corre veloce. Un romanzo che parte dal passato per immaginare tutti i futuri possibili, nel quale ognuno potrà ritrovare un pezzetto del proprio percorso, dei propri desideri, dei propri sogni.

L’autore

Andrés Felipe Solano, nato a Bogotà nel 1977, è autore di tre romanzi e altrettanti libri di non fiction pluripremiati. Nel 2010, la rivista Granta lo ha selezionato tra i 22 migliori giovani narratori in lingua spagnola. Ha pubblicato articoli e racconti su The New York Times Magazine, McSweeney’s, Freeman’s, Granta, Gatopardo e The Passenger. Vive a Seul da oltre dieci anni.