“Nella stanza di Emily”: un libro di Benedetta Centovalli

Benedetta Centovalli è l’autrice del volume “Nella stanza di Emily”, portato in libreria da La Nave di Teseo. Il libro esce nella collana La Tartaruga, serie a cura di Claudia Durastanti.

Un viaggio letterario nella casa e nei luoghi della grande poetessa statunitense, che riserva molte sorprese agli estimatori di Dickinson ma anche a chi le si accosta per la prima volta.

Nella stanza di Emily – Benedetta Centovalli

C’è chi frequenta i poeti attraverso i versi che ci hanno lasciato, e chi lo fa visitandone le tombe, i giardini o le case, in pellegrinaggi solitari che ricordano i cammini alla ricerca delle reliquie dei santi. Così fa Benedetta Centovalli, che nel settembre del 2019 decide di visitare la Homestead, la casa di Amherst in cui nacque Emily Dickinson il 10 dicembre del 1830 e in cui visse dal 1855 fino alla sua morte.

Esiste un viaggio fisico, qui documentato attraverso alcune fotografie scattate dall’autrice che rimandano all’erbario di Dickinson: sono immagini quotidiane messe a seccare come fiori in un quaderno, un riflesso del suo amore per le piante e le piccole persone. Era la stessa Dickinson a invitare a fare un erbario: “Sarà un tesoro prezioso per te; quasi tutte le ragazze lo stanno facendo”, scriveva nel 1845.

Nella stanza di Emily va letto e immaginato proprio così: come un tesoro personale messo a disposizione degli altri, a partire da un viaggio che non è più soltanto materiale, ma anche letterario e simbolico. Benedetta Centovalli tornerà molte volte alla Homestead, con il ricordo di quello che ha visto ma anche con l’aspettativa di ciò che non ha scoperto ancora.

È il soggetto di questa ricerca e di questo amore a imporre una rifrazione misteriosa, perché “Dickinson ha anticipato le poetiche novecentesche, ma continua a sconfinare nel futuro, come tutti i visionari, gli acrobati del tempo, non appartiene alla sua epoca, sprofondata com’è dentro il senso dell’esistere”.

L’autrice

Benedetta Centovalli ha lavorato a lungo in editoria e coltivato predilezioni letterarie occupandosi di alcuni scrittori e scrittrici del Novecento italiano, in particolare di Romano Bilenchi, Giorgio Bassani e Giovanni Comisso, di Lalla Romano, Gina Lagorio, Alda Merini, Cristina Campo, Anna Maria Ortese e Elsa Morante. L’ultimo volume da lei curato nel 2022 è Viaggiatori del cielo. Omaggio a Maria Corti.

