“Profluvio”, il suggestivo thriller di Luca Viozzi

«Un uomo vestito di nero la fissò per qualche secondo e continuò a strofinare con un panno la grande sedia di legno sotto il crocifisso. Un silenzio inquietante regnava lì dentro, rotto solo dal rumore del gocciolio monotono di acqua che scendeva da un piccolo buco sopra il confessionale. Il mobile ligneo, dove si amministrava il sacramento della confessione, aveva una porticina che nascondeva la sedia del confessore e due inginocchiatoi laterali per i fedeli. Il suo cervello registrò quel dettaglio acustico come fastidioso».

LEGGI LE NOSTRE ULTIME RECENSIONI

Profluvio – Luca Viozzi

“Profluvio” di Luca Viozzi è un thriller ambientato quasi interamente in una chiesa, in cui avvengono fatti strani e inquietanti. La protagonista dell’opera, Elena, è una matricola all’università di Ancona; un giorno, nonostante fuori ci sia un diluvio che sembra non avere fine, la giovane è costretta a mettersi in macchina per raggiungere la sua famiglia.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Durante il viaggio fino a San Benedetto del Tronto, però, l’automobile di Elena si impantana, e lei non può far altro che cercare un riparo, sperando di rimettersi in marcia quanto prima. La protagonista vede una chiesa e decide di recarsi lì: è un luogo di norma sicuro, e probabilmente è aperto anche con quel tempo per accogliere i fedeli in difficoltà. All’interno della chiesa vi sono infatti due persone oltre al giovane parroco: un’anziana signora che pare molto confusa e un uomo che mette subito in imbarazzo Elena con le sue esternazioni fuori luogo. La protagonista cerca di conversare con i tre personaggi ma una vocina dentro di lei le dice che c’è qualcosa che non va, anche se non riesce a capirne il motivo; questa vicenda ci ricorda che è sempre un bene ascoltare il proprio intuito, perché sono poche le volte in cui sbaglia.

Luca Viozzi mostra i tentativi frustrati di Elena di ambientarsi e di tranquillizzarsi, e proprio il suo disagio prolungato fa nascere nel lettore un’ansia crescente: la tensione si taglia con il coltello in questo thriller in cui niente è come sembra, e dove tutti nascondono qualcosa. La rivelazione di questo mistero darà il via a una serie di angoscianti situazioni in cui Elena diverrà la preda in un gioco mortale; la giovane, nonostante il terrore, lotterà non solo per avere salva la vita ma anche per rimediare a un doloroso torto subito da una vittima innocente. Mentre fuori la pioggia percuote la terra, all’interno della chiesa non vi è acqua che possa lavare i peccati commessi, non vi è una fonte di luce che possa rischiarare le tenebre di un’anima corrotta.

Contatti dell’autore

https://www.instagram.com/viozziluca/