La musica nei videogiochi: un elemento fondamentale

La musica è una parte integrante di un videogioco e, sebbene tutti possano apprezzare delle buone canzoni, molte altre vengono spesso trascurate. La verità è che la musica può fare la differenza. Può migliorare l’esperienza, ma può anche rovinarla se scelta in modo errato.

Parte del paesaggio

La musica può metterti nel giusto stato d’animo mentre giochi. Può aggiungere emozione, ma anche tensione. Può suscitare entusiasmo ed eccitazione, ma anche creare dramma. E con i nuovi videogiochi di oggi, la musica è sempre più affascinante.

Certo, un tempo, alcuni dei videogiochi più vecchi avevano musiche in bit molto semplici. Nulla di spettacolare, ma comunque entusiasmante per quei tempi. Oggi, ci sono studi professionali che creano musica unica per le grandi uscite. Immagina la musica nel cinema, ma per un’altra industria.

Immersione stimolante

La musica arricchisce l’esperienza di immersione complessiva quando giochi a un videogioco. Non importa cosa sia: rap, musica serenata, musica greca antica, non fa differenza. Quando è sincronizzata con l’azione, la musica diventa un componente fondamentale del gioco.

Ad esempio, la musica può essere usata per rafforzare l’impatto emotivo di certi eventi mentre si svolgono. Può anche essere usata per rafforzare l’identità dell’universo del gioco. Realismo, intimità, momenti chiave, tensione, elementi medievali o mistici, potrebbe essere qualsiasi cosa.

Quando ti ritrovi in una battaglia, la musica diventa chiaramente più veloce. È intensa, e può far battere il cuore più velocemente. Parliamo di tensione. Quando sei in un posto sicuro, la musica è rilassata e tranquilla, come se potessi quasi vedere Heidi correre libera tra le montagne svizzere.

Uno strumento nel raccontare storie

La narrazione viene notevolmente arricchita dalla musica. Una composizione superiore offre ai compositori la possibilità di guidare le persone senza usare nemmeno una parola. Tensione, pace e tutto ciò che c’è in mezzo può essere espresso tramite la musica.

Prendi Elden Ring: ascolterai una musica unica ogni volta che un grande boss ti nota. La musica diventa sempre più forte, avvisandoti che qualcosa sta succedendo, anche se non hai ancora visto il boss. Per quanto riguarda The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la musica è usata per esaltare la storia e la personalità di Link. Mentre Link attraversa la terra di Hyrule, usa l’ocarina mistica per suonare varie melodie che aprono porte, risolvono enigmi e addirittura manipolano il tempo.

La sincronizzazione è però fondamentale per questo effetto.

Riconoscimento e memorizzazione

Il riconoscimento e la memorizzazione diventano facili quando c’è la musica. La musica può creare connessioni mnemoniche ed emotive con le cose.

E quando sei immerso in un videogioco, la memorizzazione è davvero essenziale. Devi ricordare mappe, luoghi, personaggi, comandi e così via.

La musica potrebbe persino portare con sé schemi familiari per far riaffiorare vecchie informazioni. Alcuni effetti musicali vengono usati solo quando sei in un’area sicura. Poi, avrai la musica alta e piena di tensione prima di una battaglia.

Se fatta correttamente, la musica dovrebbe aiutare nel processo, aumentando il riconoscimento e rendendo l’esperienza di gioco più realistica.

In giochi come Call of Duty o Fortnite (che, tra l’altro, ha anche una melodia serenata che puoi acquistare), alcuni suoni ti faranno capire subito che tipo di ricompense o bauli otterrai. Riconoscere questi suoni migliorerà sicuramente l’esperienza di gioco.

Conclusione

Alla fine, la musica gioca un ruolo fondamentale nel rendere l’esperienza di gioco unica. E con il miglioramento della tecnologia, possiamo aspettarci esperienze sonore ancora più coinvolgenti. Questo aprirà nuove possibilità per essere creativi e raccontare storie, rendendo i giochi ancora più emozionanti e toccanti.