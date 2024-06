Day: il nuovo romanzo di Michael Cunningham

Si intitola Day ed è il nuovo romanzo del premio Pulitzer Michael Cunningham, dopo oltre dieci anni. Il volume è pubblicato da La nave di Teseo nella collana Oceani.

Un libro che attraversa il tempo nella storia di una famiglia, come nel suo capolavoro Le ore, premiato con i più prestigiosi riconoscimenti e tradotto in trenta lingue. Un romanzo sui cambiamenti imprevedibili delle nostre esistenze, sull’amore e la perdita, sulla forza inesauribile dei legami familiari.

Day – Michael Cunningham

5 aprile 2019. In un’accogliente casa in mattoni di Brooklyn, la patina di felicità domestica di Dan e Isabel comincia a incrinarsi. Marito e moglie si stanno lentamente allontanando, attratti entrambi, a quanto pare, da Robbie, il fratello minore di Isabel, l’anima ribelle della famiglia che abita nel loro attico.

La partenza di Robbie minaccia di rompere il fragile equilibrio della famiglia, mentre la piccola Violet finge di non vedere la distanza tra i genitori, e il fratello Nathan sperimenta i primi passi verso l’indipendenza.

5 aprile 2020. Quando il mondo intero si chiude in lockdown, Dan e Isabel si sentono sempre più in prigione, tra piccoli inganni e frustrazioni reciproche. Anche Robbie è bloccato, in una baita di montagna in Islanda, solo con i suoi pensieri e una seconda vita segreta su Instagram.

5 aprile 2021. La tempesta è passata, Dan e Isabel devono fare i conti con quello che hanno imparato, con le ferite che hanno sofferto, con la nuova realtà che li aspetta.

Michael Cunningham – vincitore del premio Pulitzer con Le ore – torna al romanzo dopo dieci anni per raccontare una coppia attraverso tre giorni decisivi, che abbracciano una vita intera. Un romanzo sui cambiamenti imprevedibili delle nostre esistenze, sull’amore e la perdita, sulla forza inesauribile dei legami familiari.

L’autore

Michael Cunningham è autore dei romanzi Carne e sangue (1995, La nave di Teseo 2022), vincitore del Whiting Writer’s Award; Le ore (1999, La nave di Teseo 2020), tradotto in 27 lingue e vincitore del premio Pulitzer per la narrativa, del PEN/Faulkner Award e del premio Grinzane Cavour 2000 per la narrativa straniera; Una casa alla fine del mondo (2001, La nave di Teseo 2020); Dove la terra finisce (2003); Giorni memorabili (2005, La nave di Teseo 2020); Al limite della notte (2010, La nave di Teseo 2023); La regina delle nevi (2014, La nave di Teseo 2024). Per La nave di Teseo ha pubblicato nel 2016 la raccolta di racconti Un cigno selvatico.

Nato e cresciuto in California, vive a New York.

