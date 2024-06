Su Prime Video è arrivato Eagle No Limits

La società di distribuzione e produzione cinematografica Eagle Pictures ha debuttato su Prime Video con “Eagle No Limits”, il nuovo canale tematico dedicato ai migliori film action, thriller e suspense.

In catalogo un’imperdibile selezione dedicata a tutti gli amanti del cinema ad alto tasso di adrenalina, che spazia da film cult fino alle più recenti uscite cinematografiche. Riservato agli abbonati Prime Video, il nuovo canale

sarà disponibile in prova gratuita per sette giorni e a seguire con un abbonamento di € 4,99 al mese.

Il nuovo canale Eagle No Limits

Film da non perdere

Da non perdere film cult come “Hooligans”, viaggio nel violento mondo delle tifoserie inglesi con Charlie Hunnam e Elijah Wood, insieme all’action”Banlieue 13”, prodotto da Luc Besson, e il remake “Brick Mansions” con l’indimenticato Paul Walker. Ogni mese nuovi titoli in arrivo per un intrattenimento senza limiti.

Riservato agli abbonati Prime Video, il canale Eagle No Limits è accessibile in prova gratuita per 7 giorni e a seguire con un abbonamento di € 4,99 al mese.