Alice Urciuolo – La verità che ci riguarda

Come può essere complesso l’amore. E quanto di quello che siamo emotivamente dipende dai nostri genitori? L’ultimo bellissimo romanzo di Alice Urciuolo è un viaggio nelle relazioni amorose manipolatorie, nell’ambiguità dei sentimenti, nei nascondigli più profondi in noi stessi.

La verità che ci riguarda, pubblicato da 66thand2nd, racconta anche di un’eredità emotiva che passa di madre in figlia, e tutte le conseguenze che questo filo invisibile che attraversa le generazioni può provocare. Un libro potente, diretto, profondo, amaro, vero.

La trama

Milena Cervi ha quindici anni quando sua madre Angelica entra nella Chiesa della Verità, un culto nato a Roccanuova, paese tra le montagne della Ciociaria, e presto diffusosi in tutta Italia. Il leader spirituale di questa Chiesa, che molti definiscono una «setta», è Tiziano Valentini, ex impiegato di banca e padre di famiglia. I suoi fedeli giurano che compia opere straordinarie, i suoi detrattori sostengono con uguale convinzione che sia un truffatore.

Nel corso del tempo, Milena assiste impotente al cambiamento della madre: Angelica fa continue donazioni in denaro e si mostra sempre più incapace di riconoscere le ambiguità del culto di cui fa parte, mentre suo marito, pur di non separarsi da lei, l’asseconda e spera in un suo ravvedimento. Così, per sfuggire al destino che sembra inghiottire la sua famiglia, a vent’anni Milena decide di trasferirsi a Roma.

Qui incontra Emanuele, un uomo più grande di lei nel quale crede di vedere la cifra del suo riscatto. La loro relazione all’inizio si presenta come un perfetto sogno d’amore, ma presto assume i contorni di un rapporto manipolatorio, di un legame tanto più doloroso quanto più difficile da spezzare. Un legame non così diverso da quello che tiene stretta sua madre a Tiziano.

La verità che ci riguarda, di Alice Urciuolo – La recensione

Che Alice Urciuolo avesse una straordinaria capacità di raccontare i sentimenti e di scavare nelle profondità delle relazioni lo avevamo capito già nel 2020, anno di pubblicazione del suo sorprendente esordio letterario, Adorazione (anch’esso pubblicato da 66thand2nd), candidato poi al Premio Strega.

Ma l’autrice ora fa un passo in avanti, e con La verità che ci riguarda affronta i sentimenti da un punto di vista più maturo. I temi della violenza e del patriarcato lasciano ora spazio alla morbosità affettiva, all’ambiguità dei rapporti d’amore, e soprattutto all’analisi di quell’eredità emotiva che spesso ci portiamo dietro dai nostri genitori.

Siamo un po’ noi e un po’ loro nel modo di amare, di vivere le storie, di “adorare” l’oggetto del nostro amore. Tutti temi attualissimi quelli che affronta Alice Urciuolo, che si muove magistralmente in quel territorio che porta dalla giovinezza alla maturità dei protagonisti. Figure fragili, immerse nel mondo prima che qualcosa le colpisca, le disorienti, le smarrisca.

Figure quasi sempre femminili, che devono lottare contro gli eventi, contro i propri legami, le proprie radici e il proprio presente per cercare solamente di immaginare un futuro migliore. La verità che ci riguarda è, per questo, una storia che tende al femminile, e questo la rende ancor più attuale, ancor più potente e ancor più bella.

Si parla di famiglia, di scelte consapevoli o meno, di ripensamenti, dell’inizio dell’età della scoperta. Pagina dopo pagina seguiamo la crescita di Milena, al suo cambiamento, proprio parallelamente a come si modifica l’atteggiamento della madre verso la fede. La crescita del suo personaggio è umana, sentimentale, sessuale, emotiva. Un lungo percorso fatto di insicurezze, di bisogno di approvazione, di voglia di protezione, di sbalzi continui. Un percorso affascinante che, proprio come dice il titolo del libro, ci riguarda tutti, ci dovrebbe far riflettere, ci potrebbe aiutare ad avvicinarci o allontanarci da ciò che amiamo o desideriamo, potrebbe spronarci a fare, di ogni dolore, qualcosa di diverso.