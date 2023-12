Premio Scerbanenco, a Carlo Piano con Il torto il Premio dei Lettori al miglior romanzo noir

È con grande soddisfazione che edizioni e/o annuncia che Il torto. Diciassette gradini verso l’inferno di Carlo Piano si aggiudica il Premio Scerbanenco dei Lettori al miglior romanzo noir.

La cerimonia di premiazione del Premio Scerbanenco dei Lettori si è tenuta a Milano, nell’ambito del Noir in Festival, presso la Casa del Manzoni, il 2 dicembre alle ore 18.30. Presentati i cinque finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco 2023, e il vincitore del Premio Scerbanenco dei lettori Carlo Piano.

Carlo Piano – Il torto

Responsabile di diciassette omicidi. Come il cannibale Jeffrey Dahmer ma nel giro di appena sei mesi. Un semestre immerso nel sangue. Il cosiddetto serial killer dei treni venne catturato venticinque anni fa e nella primavera del 2000 condannato a scontare tredici ergastoli per i diciassette omicidi dei quali si dichiarò colpevole.

Questa è la sua storia, articolata nei diciassette drammatici momenti che ne suggellarono il destino. Diciassette gradini per scendere precipitosamente al male, come in una bolgia. Dal furto all’omicidio con movente, dall’assassinio per vendetta all’omicidio seriale alla rinfusa, fino alla profanazione del cadavere di una ragazza della quale neppure conosceva il nome.

Diciassette abomini che, una volta assicurato alla giustizia, gli costeranno il carcere a vita. Uscirà solo una volta, con un permesso di qualche ora, per andare a salutare i genitori sepolti a Nizza Monferrato. Dietro le sbarre prese la laurea, lui che aveva a stento finito di leggere l’abbecedario. Infettato dal Covid morirà poco prima di Natale del 2020, solo come un cane, in una cella infestata dalle ombre, dopo aver rifiutato le cure. Si rifugiò nella religione? Forse baluginò l’idea. Si pentì? Era folle o solo sopraffatto dal rancore? Donato Bilancia detto Walter resta un caso senza spiegazione.

L’autore

Carlo Piano è nato a Genova nel 1965. Nel 1998 aveva seguito il caso Bilancia come inviato di un quotidiano nazionale. Collabora con Repubblica, La Stampa e il Secolo XIX. In combutta con il padre Renzo ha scritto Atlantide per Feltrinelli. Per queste edizioni ha pubblicato Il cantiere di Berto, tragedia e rinascita del ponte di Genova.