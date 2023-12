Chi è senza peccato, di Jane Harper

La casa editrice Bompiani ha portato in libreria in queste settimane Chi è senza peccato. The dry, di Jane Harper. Il volume esce nella collana Narratori stranieri.

Da questo romanzo è stato tratto il film con Eric Bana, dai produttori dei capolavori The Gone Girl e The Undoing.

Chi è senza peccato – Jane Harper

“Il corpo nella radura era il più fresco. Le mosche impiegarono più tempo per scoprire i due cadaveri in casa, anche se la porta mossa dal vento sembrava un invito. Quelle che si avventuravano oltre l’offerta iniziale erano premiate con un altro cadavere in camera da letto. Più piccolo, ma anche meno assediato dalla concorrenza.”

L’agente federale Aaron Falk è tornato da Melbourne a Kiewarra, nell’outback australiano, per i funerali del suo vecchio amico Luke Hadler, della moglie e del figlio: un omicidio-suicidio che ha risparmiato solo Charlotte, la più piccola della famiglia.

La comunità è scossa; il padre di Luke chiede a Falk di indagare, ma la sua non è una richiesta, è una minaccia legata al mistero di un’altra morte violenta avvenuta anni prima, quella di Ellie Deacon, sedici anni, occhi e capelli scuri, una breve vita densa di cose non dette.

Così Falk, seppure a malincuore, rimane in quel piccolo paese in cui la siccità sembra aver inaridito insieme ai campi le coscienze e tutti hanno qualcosa da nascondere. L’alleanza con Raco, il giovane, ingegnoso poliziotto locale, dà presto i suoi frutti, disseminando dubbi sulla versione ufficiale del caso e riaprendo vecchie ferite. E quando i segreti tornano a galla nessuno può più chiudere gli occhi.

L’autore

Jane Harper è l’autrice dei bestseller internazionali Chi è senza peccato, La forza della natura, L’uomo perduto e Ombre nell’acqua. I suoi libri sono pubblicati in quaranta paesi e Chi è senza peccato è diventato un film con Eric Bana. Harper ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il CWA Gold Dagger, il British Book Awards Crime and Thriller Book of the Year e l’Australian Book Industry Awards Book of the Year. Ha lavorato come giornalista per tredici anni sia in Australia che nel Regno Unito, e ora vive a Melbourne con il marito e i due figli.