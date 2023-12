Grazia Deledda torna in libreria con Il vecchio e i fanciulli

La casa editrice Utopia prosegue nel percorso di ripubblicare grandi capolavori della letteratura. Dal 5 dicembre è in libreria Grazia Deledda con Il vecchio e i fanciulli.

Il volume esce nella collana Letteraria Europea. Seconda donna al mondo e unica autrice italiana nella storia, nel 1926 le fu conferito il premio Nobel per la letteratura. Morì a Roma nel 1936.

Grazia Deledda – Il vecchio e i fanciulli

Nella campagna selvaggia della Sardegna, il vecchio Ulpiano Melis è alla ricerca di un servitore, ma ha difficoltà nel trovarlo: i tempi sono duri e le braccia migliori sono state sottratte ai campi e ai pascoli dalla guerra. In assenza di giovani forti e fidati, il pastore accetta l’aiuto di Luca, un ragazzino sedicenne che si propone per il lavoro.

Nonostante la giovane età, Luca ha un carattere forte e un carisma straordinario. Il vecchio Ulpiano non fa che rallegrarsene: il giovane servo può aiutarlo a risolvere ogni problema, può sottrargli lavoro e alleviare la sua antica solitudine.

Tra i due si instaura un rapporto di rispetto e fiducia, un’amicizia sincera che quasi si converte in un legame di parentela. A Ulpiano, tuttavia, non sfugge che tra la nipote Francesca e il giovane Luca sta nascendo un rapporto di ossessione e contrasto, che li porta a inseguirsi e a respingersi in continuazione. Come può, però, immaginare che sarà proprio il giovane servitore a portare, in poco tempo, dolore e confusione in tutta la famiglia?

L’autrice

Grazia Deledda nacque a Nuoro nel 1871. È stata una tra le maggiori esponenti della letteratura europea del novecento. Cresciuta in Sardegna, esordì giovanissima pubblicando i suoi primi lavori su riviste e giornali. Nel 1900 si trasferì a Roma, città d’elezione in cui presto si affermò come una delle voci più autorevoli sulla scena letteraria. Fu autrice prolifica di romanzi e racconti, tra i quali si annoverano Elias Portolu, L’edera e Canne al vento. Dall’opera Cenere fu tratto l’omonimo film interpretato da Eleonora Duse. Negli anni venti e trenta la sua fama si consolidò anche all’estero.