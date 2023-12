Camilla Cederna racconta Maria Callas

Camilla Cederna è l’autrice del libro dal titolo Maria Callas, che di recente è stato portato in libreria da nottetempo. Il volume esce a cura di Irene Soave.

Cederna, con grazia e sensibilità perfette, racconta tutte le facce di questo grande mito moderno.

“Il palco della Sovrintendenza (proscenio, prima fila a sinistra) addirittura bolliva d’entusiasmo. ‘Non si può andare più in là, stupefacente, più di così è impossibile’, e tutti in piedi battevano le mani sporgendosi col busto fin quasi in palcoscenico, mentre, nell’immenso mantello di velluto rosso, i capelli rossi sparsi sul velluto, il vasto occhio egeo ancora più enfasizzato dalla matita nera, Maria Callas sorrideva commossa dopo il primo atto di Medea. Era il dicembre 1953″.

Così comincia il ritratto delizioso che, nel 1968, Camilla Cederna dedica alla “divina”. Nelle sue pagine la cronaca diventa romanzo, e la vita si dispiega in tutte le sue contraddizioni: ritroviamo la Callas rigorosa e la Callas volubile, la grande artista e la donna irrequieta, la soprano che incanta e la diva a cui tutto si perdona.

Cederna ha conosciuto, intervistato e seguito la “divina” sin dai leggendari primi anni Cinquanta dei trionfi alla Scala, e intorno a lei vediamo comparire i protagonisti di un’epoca, da Luchino Visconti a Renata Tebaldi, da Franco Zeffirelli ad Aristotele Onassis.

Oggi abbondano gli studi su Maria Callas, che spesso però non registrano le oscillazioni capricciose del personaggio “Maria Callas”, non mostrano come a ogni meraviglioso vezzo della sua voce corrispondesse un altrettanto vivace mormorio di pettegolezzi.

L’autrice

Camilla Cederna (Milano, 1911-1997) è stata una protagonista del giornalismo e della cultura in Italia. Tra i fondatori dell’Europeo, nel 1958 passò all’Espresso, dove tenne fino al 1976 la seguitissima rubrica di costume “Il lato debole”. Tra i molti suoi libri ricordiamo Noi siamo le signore (Longanesi, 1958), Le pervestite (Immordino, 1968), Pinelli. Una finestra sulla strage (Feltrinelli, 1971 – Il Saggiatore, 2015), Giovanni Leone. La carriera di un presidente (Feltrinelli, 1978), Il mondo di Camilla (Feltrinelli, 1980) e Camilla, la Cederna e le altre (Bompiani, 2021, a cura di Irene Soave).