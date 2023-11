Paolo Zardi – La meccanica dei corpi

Ritorna l’accoppiata vincente Paolo Zardi e Neo edizioni. In libreria da oggi, 15 novembre, c’è infatti La meccanica dei corpi, un volume che si compone di cinque storie che svelano in tutto e per tutto l’essenza dell’umano.

Paolo Zardi sa scrivere, sa scavare fino al nocciolo delle persone, sa muovere i personaggi attorno ad un centro di gravità che li concentra fino a mostrarcene i minimi dettagli.

Il libro

Cosa regola i corpi che siamo? Le spinte che esercitiamo gli uni sugli altri, le attrazioni, le prevaricazioni? Quale la sostanza delle nostre emozioni?

Paolo Zardi elegge la letteratura quale disciplina che meglio racconta la complessità delle scelte che definiscono ogni vita, perché capace di indagarne le dinamiche nascoste e imprevedibili. Le pagine de «La meccanica dei corpi» abitano queste forze e lo fanno in modo inatteso.

Una ragazza lavora nella grande città, decisa a smarcarsi dalle origini di provincia. Un uomo che ha raggiunto lo status agognato, decide che alla sua vita manca qualcosa. Un vecchio alla fine dei suoi giorni è visitato dai fantasmi del passato, riceve fax in bianco e telefonate di nessuno. Una donna vede suo marito trasformarsi in uno sconosciuto. Due amici, durante una cena casalinga, attraversano il tempo.

La meccanica dei corpi, di Paolo Zardi – La recensione

Avete mai pensato a quale rumore possano fare i nostri corpi mentre viviamo? Mentre riempiamo i nostri giorni di lavoro, amore, delusioni, sentimenti? I nostri corpi, secondo Paolo Zardi, hanno una propria meccanica, un principio generale di funzionamento che poi si adatta ad ognuno di noi.

Poi però, ad un certo punto, il copione si spezza ed inizia l’imprevisto, l’inatteso, quel senso di nascosto e di imprevedibile che nel libretto di istruzioni non era contemplato. In questo territorio si muove questo libro, che attraverso cinque storie scandaglia le scelte, le decisioni, le possibilità di gente del tutto normale che si trova ad un punto di svolta della propria vita, volente o nolente.

La meccanica dei corpi si nutre di tutto ciò che sta un passo più in là del previsto e del programmato, rendendo interessante ed imprescindibile quel piccolo movimento che dà il via alla novità. E non importa che siano eventi reali o immaginari, perché il sentiero che Paolo Zardi ci mostra è quello che sta nel mezzo, quello che conduce dallo status quo al territorio “nuovo”.

Diretto, deciso, pungente, senza veli e senza confini, La meccanica dei corpi raccoglie dei momenti intensi; ci lascia a bocca aperta, ci fa immedesimare e pensare; ci invita a decifrare cause ed effetti e a lasciare aperte le porte su ciò che sarà. Vi scoprirete fermi, senza pregiudizi, ad ascoltare quel rumore di corpi mentre vivono, che d’ora in poi vi farà compagnia giorno dopo giorno.