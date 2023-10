Shanghai Immortal, di A.Y. Chao

Si intitola Shanghai Immortal ed è il libro di A.Y. Chao portato in libreria a ottobre da edizioni e/o. Il volume esce nella Collana Dal Mondo con la traduzione di Tiziana Lo Porto.

Mezza vampira. Mezza spirito-volpe. Un’infinità di guai. Primo in classifica al lancio in Inghilterra. Un meraviglioso debutto fantasy. Con l’immaginario dello Studio Ghibli e il dinamismo dei migliori anime, un romanzo che si legge quasi come un manga. Tra intrighi di palazzo e mitologia cinese, una storia d’amore irresistibile e il fascino della Shanghai anni Trenta.

A.Y. Chao – Shanghai Immortal

Venduta dalla madre al Re dell’Inferno quando era bambina, Lady Jing è mezza vampira, mezza hulijing, uno spirito-volpe. Come protetta del Re, ha passato gli ultimi novant’anni a svolgere commissioni, evitare le frecciatine dei maliziosi cortigiani hulijing e cercare di controllare la sua esplosiva irascibilità, con risultati altalenanti.

Quando Jing scopre che alcuni cortigiani tramano per rubare una preziosa perla di drago al Re, coglie l’occasione per smascherarli, una volta per tutte. Con l’aiuto di Mr Lee, un mortale incaricato di creare la Banca Centrale dell’Inferno, Jing intraprende una folle corsa alla ricerca di informazioni, prima nell’Inferno e poi nella Shanghai mortale.

Ma quando le sue bravate mettono in pericolo Mr Lee, deve decidere cosa è più importante: vendicare la perdita di prestigio del Re o abbandonare il proprio approccio cinico alla vita per avere la possibilità di provare tenerezza e trovare anche l’amore.

L’autrice

A.Y. Chao ha vissuto a Calgary, Taipei, Parigi, Stoccolma, Pechino, Londra e Hong Kong, vivendo l’esperienza unica di appartenere a una minoranza in Canada e nel Regno Unito, essere un certo tipo di straniera a Taiwan, in Cina e a Hong Kong, e un altro tipo in Francia e Svezia, nonché un’espatriata in Inghilterra. Non appartenendo a nessun luogo è affascinata dall’interazione tra identità percepita e identità imposta. Avvocato e grande appassionata di baozi, i ravioli cinesi, vive a Londra con il marito e la figlia. Shanghai Immortal è il suo primo romanzo.