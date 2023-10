Calibro Africa: tutti i numeri di una grande edizione

Grande successo per la prima edizione di Calibro Africa Festival. Da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre 2023, alcuni fra i più importanti scrittori africani e afrodiscendenti si sono dati appuntamento a Città di Castello per la decima edizione di CaLibro Festival, per quattro giorni di incontri imperdibili fra letteratura, musica e cinema dedicati alle letterature africane.

La prima edizione di Calibro Africa Festival

Fra gli ospiti internazionali il vincitore del Prix Goncourt Mohamed Mbougar Sarr, il vincitore del Booker Prize Damon Galgut e la vincitrice del Nigeria Prize for Literature Cheluchi Onyemelukwe-Onubia. Fra gli ospiti italiani Igiaba Scego, Chiara Piaggio, Anna Maria Gehnyei, Ubah Cristina Ali Farah, Djarah Kan, Tommaso Giartosio, Pap Khouma, e molti altri.

Tanti i numeri che raccontano questa prima, grande edizione: 2000 spettatori, 22 autori ospiti, 18 eventi (+3 eventi off), 12 fra musicisti e attori coinvolti, 10 location, 7 incontri per i più piccoli fra cui 3 laboratori (e una merenda), 3 reading musicali, 3 proiezioni, 3 DJset, 2 mostre, e 1 concerto.«Il festival è andato molto al di sopra delle nostre aspettative. Grande pubblico, calorosa accoglienza umbra, organizzazione efficiente e soprattutto un altissimo livello degli incontri, degli scambi tra autori e con il pubblico. La nostra conoscenza della mente e del cuore dell’Africa è molto cresciuta».

Sandro Ferri, Edizioni E/O

Le parole degli organizzatori

«Siamo stati onorati di accogliere ospiti illustri della letteratura africana nella nostra città e nei nostri meravigliosi luoghi di cultura. Credo fermamente che i libri siano gli strumenti più autentici per far conoscere la realtà dell’Africa e dei suoi abitanti, farci immergere nei suoi colori e comprendere le storie che ci sono dietro agli occhi della sua gente. È nostro onere creare occasioni per accorciare le distanze fra i nostri popoli, comprendere, chiedersi cosa poter fare, come accogliere, cosa imparare».

Michela Botteghi, assessore alla cultura di Città di Castello

«Nessuno di noi organizzatori e organizzatrici di CaLibro Africa Festival si sarebbe mai aspettato un tale successo. Siamo commossi e, soprattutto, grati: ai nostri ospiti, al nostro pubblico, ai nostri sostenitori. E finiamo queste giornate entusiasmanti con il migliore dei motivi di felicità: la consapevolezza di avere davanti a noi tanto di bellissimo da leggere, scoprire, imparare, condividere. A molto presto!».

Lorenzo Alunni, per il gruppo CaLibro

L’idea di organizzare il festival CaLibro Africa è nata dall’incontro fra Edizioni E/O e CaLibro Festival, due realtà fra le più vivaci del panorama nazionale. In oltre quarant’anni di attività, le Edizioni E/O, hanno avuto un ruolo determinante nella diffusione in Italia e all’estero di opere considerate ormai dei classici della letteratura africana. Basti pensare ad autori come Ahmadou Kourouma, Chinua Achebe e Abasse Ndione fra i tanti. Dal canto suo, CaLibro Festival, arrivato alla sua decima edizione, si è guadagnato una posizione di rilievo nel panorama degli eventi dedicati ai libri, attraverso l’originalità della proposta e delle modalità di incontro con gli ospiti del festival e il suo pubblico.

Con il patrocinio del Comune di Città di Castello e della Regione Umbria – Assemblea Legislativa. Con il sostegno di Aboca Edizioni e Coop Centro Italia, Rotary Club Città di Castello, Fondazione Poiesis, insieme a Olio Ranieri, Edilgiorni, Slope e Vittoria Assicurazioni Città di Castello. E con il supporto di Officina Digitale, Tipografia Grifani Donati e Libreria Paci La Tifernate.