Biassanot. Racconti della notte – AA.VV.

Si può raccontare Bologna in un libro? E lo si può fare mescolando narrativa, storie, piccoli racconti? La casa editrice Battaglia edizioni ci è riuscita con Biassanot. Racconti della notte.

Questo, infatti, è un piacevolissimo volume uscito a marzo di quest’anno che raccoglie tante voci in un’unica storia. Biassanot è il disegno di una Bologna autentica e per certi versi sconosciuta.

La trama

Il protagonista di questo libro si chiama Marco. È un giovane della provincia bolognese. Vive a Vergato, un paesino fra gli appennini emiliani. Un giorno, Marco coglie il segnale inequivocabile che è giunta per lui l’ora di andarsene in città, a Bologna, e assorbire la vita di coloro che si danno appuntamento nel cuore della notte, nelle osterie e le animano con le loro storie.

Con la testa fra le nuvole e i piedi per terra, il taccuino sempre in tasca e un sacco di domande, Marco produrrà un reportage che è la foto indelebile di Bologna: una città perennemente ricattata dall’amore; e con un bisogno d’amore impossibile da corrispondere.

A ogni autore e autrice il compito di raccontare una storia, un incontro e un’osteria, ovvero la Bologna “by night”, o dei biassanot (i “masticanotte”) che dir si voglia.

Biassanot – La recensione

Biassanot è quindi un volume che, come ci dice anche il sottotitolo, raccoglie una serie di racconti della notte, più precisamente di una Bologna vista con gli occhi di chi la vive dopo il tramonto, in cerca di storie, di divertimento, di spensieratezza o di occhi diversi.

All’interno dell’antologia ci sono pezzi di: Morozzi Gianluca, Avanzato Maria Silvia, Bonazzi Stefano, Gala Graziano, Spiedo Francesco, Oglialoro Giulia, Galligani Gabriele, Mattei Francesca, Bitetto Giovanni, Tosi Luca, Fabbri Camilla, Bonsi Stefano.

Ciò che ne viene fuori è un ritratto di Bologna particolarissimo, fuori dal comune. Una città che è lontana dalla politica, dove non ci sono grandi fabbriche e dove non sono presenti nemmeno aziende cosmopolite. Una città mai arrivista, lontana anni luce dalle realtà più grandi del nostro Paese, come Milano o Torino.

In Bologna hanno pari valore il vuoto e il pieno, il reale e l’immaginario, la vita vera e la fantasia. Una città fatta di persone autentiche, di storie raccontate con il vino in corpo e il fiato in gola, un grande contenitore di sentimenti che si adatta bene a qualsiasi persona la attraversi. Biassanot ci regala una Bologna che è un “lunghissimo romanzo di formazione senza fine”.