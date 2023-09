Per Edizioni Tlon esce il 4 ottobre MAW. Una mostruosa vendetta contro il patriarcato, di Jude Ellison Sadie Doyle. Il libro è disegnato da A.L. Kaplan e colorato da Fabiana Mascolo.

Jude Ellison Sadie Doyle – dopo i successi de Il mostruoso femminile – con 30.000 copie vendute – e Spezzate, i saggi che hanno mostrato la natura selvaggia della femminilità e la paura primordiale che il patriarcato nutre da sempre nei confronti delle donne – torna ora in libreria per Edizioni Tlon con un nuovo volume che lo vede approdare nel mondo della nona arte.

Maw – Jude Ellison Sadie Doyle

Il patriarcato crea mostri, e i mostri a volte si vendicano. È il caso di Marion Angela Weber (MAW), una donna dal passato turbolento, che, condotta dalla sorella Wendy, partecipa a un ritiro femminista su un’isola remota. Marion è una donna spezzata, ironica e cinica, la sorella Wendy spera che l’esperienza della comune potrà aiutarla a ritrovare comprensione e fiducia in se stessa. Ma Marion Angela Weber ha già smesso di credere nell’amore e nella giustizia: in una notte spaventosa l’ennesima violenza la trasformerà in un mostro dalla fame insaziabile. Una creatura che non vuole il bene di nessuno: colpisce, incita, disintegra.

Una storia sovversiva e senza compromessi. Jude Ellison Sadie Doyle ci mostra quanto la ferocia del patriarcato scavi ferite profonde, generando una rabbia, troppo spesso soffocata, che ha diritto di essere vista e vissuta.

In MAW. Una mostruosa vendetta contro il patriarcato quest’ira trova finalmente spazio e, grazie alla matita di A. L. Kaplan si manifesta con una forma spaventosa e feroce. Scene e luoghi che si distinguono per l’uso dello stile e del colore: stravagante nelle scene del ritiro femminista, color seppia nel mondo esterno. Ciò che accomuna le diverse ambientazioni è l’uso del nero che si ritrova ovunque, anche nelle scene luminose della spiaggia. Un’oscurità che dà all’intero fumetto un’atmosfera di terrore strisciante.

Così scrittore e disegnatore fanno spazio a ciò che è brutto, a ciò che è rotto. Questo fumetto rappresenta un’aggressione, ha spiegato l’autore in un’intervista a una rivista statunitense: “Puoi portare quell’esperienza con te quasi come un oggetto estraneo che in qualche modo si è insediato al tuo interno. Tutta la tua psiche si ricostruisce attorno a questa esperienza. È pesante ed è doloroso. Il modo in cui la nostra carne espelle quell’oggetto estraneo, si separa da questo, è cruento e sanguinoso. È disgustoso, è pericoloso e fa male”.

Questa narrazione porta le vittime a uscire dalla loro condizione di ultime muovendosi con sete di vendetta, una brama che le porta ad agire con ferocia. In questo mondo gli abusi subiti e il silenzio in cui rimangono celati trova sfogo solo nella violenza.

“MAW – ha detto Jude Ellison Sadie Doyle – mi concede la libertà di fissare il mio dolore, me stesso. Lo fa emergere e ci invita a guardarlo”.

Le autrici e gli autori

Jude Ellison Sady Doyle vive nello stato di New York e scrive di femminismo, cinema, letteratura e cultura di massa per numerosi blog e riviste online. La sua firma è apparsa su «The Guardian», «Elle», «The Atlantic» e sul magazine «GEN» di Medium. È autore dei bestseller Il mostruoso femminile e Spezzate. MAW è la sua prima graphic novel.

A.L. Kaplan è un acclamato fumettista specializzato nelle narrazioni queer in ambito sci-fi e horror. Ha pubblicato con DC Comics e BOOM!, e ha collaborato con R.L. Stine e Jim Henson.

Fabiana Mascolo è una colorista e fumettista italiana, docente alla Scuola Romana dei Fumetti. Ha pubblicato, tra gli altri, con Edizioni BD e SaldaPress.