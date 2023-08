La gara di ritorno, Cile 1973. Un libro di Gregorio Scorsetti

Si intitola La gara di ritorno, Cile 1973, ed è il libro di Gregorio Scorsetti che la casa editrice 66thand2nd porta in libreria dal 1° settembre. Il volume esce nella collana Attese.

Una ricostruzione narrata e attenta quella di Gregorio Scorsetti in La gara di ritorno. Cile 1973, che ripercorre le vicende di un importante fatto storico.

La gara di ritorno – Gregorio Scorsetti

Cile, novembre 1973: dopo il cruento golpe che ha rovesciato il governo democraticamente eletto di Salvador Allende – uccidendolo – e che ha stravolto il Paese, ora sotto lo spietato regime militare di Pinochet, si deve disputare la partita di ritorno per accedere ai Mondiali dell’anno successivo e la squadra avversaria è l’Urss.

Una tensione tutta storica avvolge la “partita fantasma”, così oggi viene chiamata, la partita mai giocata dai calciatori sovietici, che in quello stadio così tristemente noto si rifiutano di scendere in campo.

L’autore

Gregorio Scorsetti nasce a Crema. Dopo la laurea in Lettere alla Statale di Milano, prosegue gli studi alla University of Aberdeen, nel Regno Unito. Attivo nel campo della narrativa a carattere storico e sportivo, lavora come sceneggiatore e drammaturgo.