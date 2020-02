Nicolai Lilin torna in libreria con un piccolo libro pieno di magia e di mistero. Le leggende della tigre è un concentrato di fiabe tradizionali, di storie e di avventura nel mezzo della neve siberiana.

Non smette mai di stancarci l’atmosfera fredda del nord protagonista dei racconti di Nicolai Lilin, che in sole 144 pagine ci immerge completamente nelle foreste siberiane coperte di neve per regalarci un racconto avventuroso con un finale sorprendente. Le leggende della tigre (Einaudi) è il libro adatto da leggere in pieno inverno, intorno ad un camino, con la voglia di aprirsi ad insegnamenti nuovi.

La trama

Maxim e Aleksej sono due veterinari ancora giovani che stanno attraversando la foresta siberiana per cercare di salvare un rarissimo esemplare di tigre bianca. Durante il percorso, però, vengono sorpresi e letteralmente travolti da una violenta tempesta di neve.

La loro salvezza è un bambino che compare dal nulla e che li accompagna in una baita nel mezzo della foresta dove vive Filaret, un vecchio pieno di mistero che li accoglie in casa, offre loro cibo e una tisana, intrattenendoli per tutta la notte narrando storie della tradizione, che parlano di sciamani, di spiriti, di cacciatori e viaggiatori, di pionieri, cercatori d’oro e briganti che hanno da sempre popolato quelle terre selvagge.

La recensione de Le leggende della tigre di Nicolai Lilin

Le leggende della tigre è un insieme di piccoli racconti di formazione, che finiscono tutti con una morale della favola ben precisa, e che lasciano qualcosa a chiunque le ascolti, lettori compresi. Nicolai Lilin ci fa rivivere le atmosfere magiche de Le mille e una notte, sovrapponendo la potenza narrativa dell’avventura dei due ragazzi con quella dei racconti leggendari.

Così come accade a Maxim e Aleksej, che trovano in quelle storie una ricchezza spirituale ed un modo nuovo di guardare la vita, così ognuno di noi si ritroverà un po’ in queste fiabe d’inverno. Lasciatevi incantare quindi dalle storie di un vecchio signore che parla miti e tradizioni antiche, confondendo la sua voce con quella degli spiriti che animano la foresta e la vita di luoghi troppo spesso dimenticati.