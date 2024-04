Ancora, di Maria Sole Tognazzi

In libreria dallo scorso 2 aprile c’è Ancora, l’ultimo romanzo di Maria Sole Tognazzi pubblicato da Mondadori. Maria Sole Tognazzi, sceneggiatrice e regista, tesse un intreccio singolare, atipico, con personaggi mossi da un destino che li sovrasta.

In Ancora la forza del tempo e dell’amore si intreccia con la memoria e si insinua nelle storie dei personaggi.

Maria Sole Tognazzi – Ancora

Il fischio del treno segna per Lea l’inizio di una nuova giornata. Mentre fuma una sigaretta sul balcone di casa, non ha idea se quel treno stia lasciando o raggiungendo la stazione, e forse non le interessa nemmeno. Si gode il fascino silenzioso del mattino, prima di rientrare in casa e dare inizio al solito copione quotidiano: Lea ha un amante e un marito, li ama entrambi.

L’agenda di Pierre è gonfia di biglietti, cartoline e fotografie. Quando distoglie lo sguardo dal finestrino del vagone del treno che lo sta conducendo verso la frontiera, la sfoglia. La foto di una ragazza cattura la sua attenzione e lo riporta in un tempo che non c’è più.

Rita è arrivata alla stazione di notte ed è rimasta lì a lungo, in attesa di qualcuno che non è mai venuto a portarla via. Ora però è giunta a destinazione, ma dai suoi occhi verdi non traspare nulla, se non un carattere spigoloso e impenetrabile.

Quale filo invisibile lega le esistenze di Lea, Pierre e Rita? Dove si incrociano quasi magicamente le loro vite?

L’autrice

Maria Sole Tognazzi è regista e sceneggiatrice (Passato prossimo, L’uomo che ama, Ritratto di mio padre, Viaggio sola, Io e lei, Petra, Dieci minuti). Ancora è il suo esordio letterario, ed è ispirato a una sceneggiatura scritta anni fa con Doriana Leondeff e Ivan Cotroneo.

