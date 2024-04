Carlo Cuppini in libreria con Logout

Dal prossimo 17 aprile sarà in libreria Logout, di Carlo Cuppini. Il volume è edito da Marcos y Marcos ed esce nella collana Gli Scarabocchi, con un’illustrazione in copertina di Alice Barberini.

“In mezzo al prato sintetico il pallone da basket riluceva come una gigantesca arancia incantata. Luca si sporse dal davanzale e lo guardò con desiderio. Forse mangiandone uno spicchio si diventava invincibili, si poteva volare, si mettevano i nemici al tappeto puntandogli contro un dito”.

Carlo Cuppini – Logout

A Sbafo, capitale della Malsazia, nessuno esce più di casa. Gite e sport sono solo virtuali, scuola e lavoro online: ogni desiderio viene subito esaudito da consegne robotizzate della TuttoPer. Luca ha dodici anni e vorrebbe recuperare il vecchio pallone da basket ereditato da nonno Taddeo.

Il babbo dice sempre domani, ma questo domani non arriva mai. Arriva, invece, nascosto nell’imballo di una SuperSorpresa della TuttoPer, un messaggio in codice, scritto a mano. Qualcuno lo cerca, lo sta chiamando: ma per rispondere all’appello, Luca dovrà scollegarsi da tutto e uscire nel mondo. Quello vero.

L’autore

Carlo Cuppini è nato a Urbino nel 1980 e da molti anni vive a Firenze. Ha lavorato nel teatro, nella danza, nelle scuole, nell’editoria e nelle librerie. Conduce laboratori per bambini e ragazzi, e oltre a “Logout” per i giovani lettori ha scritto “Il mistero delle meraviglie scomparse”, una fiaba moderna contro tutte le guerre, sempre con Marcos y Marcos. Ha dedicato il suo primo romanzo a Giordano Bruno e ha pubblicato anche una raccolta di racconti (“Il mondo senza gli atomi”) e due raccolte poetiche (“Militanza del fiore” e “Quando le volpi puniscono gli uomini”).

