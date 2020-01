Le serie tv del 2020: ecco cosa vedremo

Le serie tv del 2020 non mancheranno certo di sorprendervi, e già a soli pochi giorni dall’inizio del nuovo anno gli appassionati hanno iniziato a gioire per alcune importanti uscite.

Vogliamo quindi darvi qualche consiglio su cosa vedere in questo nuovo anno. Qualche grande ritorno ci sarà, e qualche altra novità invece sarà da segnare in agenda. Ci sono titoli come Star Trek: Picard, Mandalorian, oppure Luna nera o Briarpatch, passando per Hollywood di Ryan Murphy a Bridgerton, prodotta da Shonda Rhimes.

Ecco dunque di seguito alcune delle migliori serie tv del 2020 da non perdere.

Serie tv del 2020: ecco le novità

Già dai primi mesi dell’anno i veri appassionati potranno stropicciarsi gli occhi per le tante novità che il piccolo schermo propone in fatto di serie tv. Si comincia con Dracula, per gli amanti dell’immortale mito, per poi proseguire con The Outsider, tratto dal romanzo di Stephen King del 2018 e Briarpatch.

In questi primi giorni dell’anno Sky Atlantic propone due importanti serie tv. Il 1° gennaio è andata in onda la prima puntata di His Dark Materials – Queste oscure materie, e il 10 gennaio la prima puntata di The New Pope.

Nel corso dell’anno, poi le serie tv del 2020 entrano nel vivo anche per quello che riguarda il panorama italiano, con tre titoli su tutti: Luna nera, Diavoli e Romulus. Per gli amanti delle saghe invece, ecco Il signore degli anelli, un bel prequel di Game of Thrones intitolato House of the Dragons e Brave New World, per chi ama la fantascienza. Ancora incerta la data di uscita.

Due spin-off importanti da segnalare tra le serie tv del 2020. Per cominciare Star Trek: Picard, che ci porterà ancora una volta nello spazio. E poi The Walking Dead: World Beyond, che avrà come protagonista una nuova generazione. Per gli amanti della serie con gli zombie, ricordiamo che nel 2020 riprenderà su Fox la programmazione della seconda parte della 10° serie.

Debutto anche per Disney+, che dal 30 marzo arriva in Italia con un bel cartellone di proposte tra cui The Mandalorian e i nuovi titoli della Marvel.

Dai romanzi alle serie tv

Molte delle serie tv del 2020 sono tratte da romanzi più o meno popolari, a dimostrazione della tendenza ormai diffusa del mondo della tv di ispirarsi alla letteratura. Oltre al già citato Stephen King per The Outsider, arriva la serie High Fidelity, dal romanzo di Nick Hornby.

In arrivo anche Normal People, tratto dal romanzo di grande successo di Sally Rooney. Al debutto anche su Netflix, con la produzione di Shonda Rhimes, Bridgerton. Ryan Murphy sarà invece impegnato con Hollywood (Netflix) e con American Crime Story: Impeachment.

Tra i grandi ritorni, detto di Sorrentino con The New Pope, anche la seconda stagione de L’amica geniale e le stagioni conclusive di Homeland, Modern Family, Vikings e The Good Place.