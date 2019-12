Alessio Forgione torna in libreria con Giovanissimi

Alessio Forgione torna in libreria il 23 gennaio per NN editore con Giovanissimi. Dopo Napoli mon amour, torna lo scrittore napoletano definito l’erede di Raffaele la Capria e del suo Ferito a morte. Vincitore del Premio Berto e del Premio Intersezioni Italia Russia. In scena al Teatro Mercadante di Napoli in primavera con la regia di Rosario Sparno. In corso di pubblicazione in Francia e in Russia.

Marocco ha quattordici anni e vive con il padre a Soccavo, Napoli. La madre li ha abbandonati qualche anno prima, senza lasciare tracce né dare più notizie di sé. La sua assenza è una ferita aperta, un dolore sordo che non gli dà mai pace. La vita di Marocco ruota attorno agli allenamenti e alle trasferte: insieme a Gioiello, Fusco e Petrone è infatti una giovane promessa del calcio. Al liceo, invece, le cose non vanno affatto bene. Marocco preferisce starsene in giro con gli amici del quartiere o a casa a leggere Dylan Dog, piuttosto che andare a scuola e studiare. Ma due cose stanno per cambiare la sua vita: l’arrivo di Serena, che porta l’amore, acerbo e magnifico, e la proposta di Lunno, il suo amico più caro, che mette in discussione tutte le sue certezze. Dopo l’esordio con Napoli mon amour, Alessio Forgione torna con un romanzo di prime volte. E ci consegna un mondo di ragazzini che crescono da soli tra desideri di grandezza e delusioni repentine, piccoli crimini e grandi violenze, in attesa di scorgere il varco che conduce all’età adulta.

Questo libro è per il primo uomo che è stato davvero sulla Luna, per chi sogna un’estate su una spiaggia solitaria, per chi infilava Dylan Dog nei libri di scuola fingendo di studiare, e per chi ha capito che l’amore, quando si presenta, rischia di trasformarci in nuvole: piccole forme delicate, semplici da distruggere.

Alessio Forgione è nato a Napoli nel 1986. Scrive perchè ama leggere e ama leggere perchè crede che una sola vita non sia abbastanza. Il suo romanzo d’esordio, Napoli mon amour, ha vinto il Premio Berto 2019 e il Premio Intersezioni Italia-Russia; in corso di traduzione in Francia e Russia, verrà portato in scena al Teatro Mercadante di Napoli con la regia di Rosario Sparno.