L’assassino della città delle albicocche.Un reportage dalla Turchia

In libreria in questi giorni per Keller editore L’assassino della città delle albicocche. Reportage dalla Turchia, di Witold Szabłowski. Un reportage pieno di ritmo e intelligenza. Potente, profondo, originale e spesso divertente per comprendere la Turchia di oggi. Un paese sempre a cavallo tra due mondi, tra due identità.

L’assassino della città delle albicocche è Vincitore English Pen Award, Vincitore European Parliament Journalism Award, Vincitore Beata Pawlak Award, Selezione Nike Award.Witold Szabłowski ha vissuto a lungo in Turchia e se ne è innamorato. Ma il fascino esercitato da questo bellissimo Paese non ha reso meno acuto il suo modo di fare reportage.

Viaggi, incontri, lingua. Ne è uscito un ritratto polifonico di un Paese sempre a cavallo tra due mondi, tra due identità. Scritto benissimo, pieno di ritmo, profondo e ironico. La tensione con i curdi in Siria è solo l’ultima di tante notizie riguardanti la Turchia che in questi ultimi anni hanno inquietato molti europei. Prima ci sono stati i giornalisti e gli scrittori arrestati, uno strano tentativo di colpo di stato e le proteste al Parco Gezi. Proprio da queste ultime parte il reportage di Szabłowski per raccontarci un paese sempre diviso in due. Non solo tra Oriente e Occidente ma anche tra presente e passato, Islam e islamofobia, conservatorismo e modernità.