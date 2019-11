Ethan Hawke – L’amore giovane

Ethan Hawke è un attore di culto del cinema americano, e tutti abbiamo imparato a conoscerlo come protagonista di film di successo, ma forse non molti sanno che nel 2006 ha pubblicato il romanzo L’amore giovane (portato poi in Italia nel 2010 da minimum fax). Una storia di passione che, se avrete voglia di leggerla, vi scoppierà in mano e si illuminerà come una scintilla.

L’amore giovane è il romanzo d’esordio di Ethan Hawke dicevamo, e proprio per questo è una storia onesta, che non vuole strafare nello stile e nello sviluppo narrativo, ma che ha il grande pregio di unire tenerezza e potenza sentimentale, di essere toccante e coinvolgente al tempo stesso, insomma, una storia autentica.

William e Sarah sono due giovani che si incontrano in un locale. Il ragazzo ha appena vent’anni e si è trasferito a New York da poco per provare a diventare attore. Bello, spavaldo, ottimista, ha storie frequenti ma mai impegnative. Anche lei è giovane, timida e non bellissima, musicista; una personalità così magnetica che cattura William sin dal primo momento. I due iniziano così una relazione piena di passione ma anche di escandescenze, in cui entrambi sognano, si scontrano, si confrontano con il proprio passato.

Ethan Hawke muove i due ragazzi tra New York, Parigi e il Texas, li rende protagonisti di un percorso di crescita, di coppia e individuale, che fin dalle prime pagine cattura ogni lettore. Oltre a recitare molto bene poi, l’autore dimostra anche bravura nello scrivere, perché il ritmo serrato e la freschezza del linguaggio va di pari passo con l’esplosione giovanile dei protagonisti.

L’amore giovane, storia da cui poi è stato tratto l’omonimo film girato dallo stesso Ethan Hawke e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2006, mette in scena un sentimento che tutti noi abbiamo provato a vent’anni: l’amore estremo in ogni sua forma, che porta con sé anche tanto dolore. Non di certo un capolavoro, ma una bellissima storia che parla dritta al cuore dei lettori, portandoli un po’ indietro nel tempo e facendoli di certo emozionare.