Esce Gli irriducibili: giovani ribelli contro Mussolini

Uscito lo scorso 5 settembre per Longanesi Gli irriducibili. I giovani ribelli che sfidarono Mussolini, di Mirella Serri. Ecco un’anticipazione.

Gli irriducibili. I giovani ribelli che sfidarono Mussolini, un libro dal ritmo narrativo ricco di spunti, documenti e aneddoti che dà nuova linfa al tema dell’antifascismo e racconta le storie di giovani che ancora oggi sono importanti esempi di coraggio e dedizione.

A ottant’anni dallo scoppio della seconda guerra mondiale, Mirella Serri ricostruisce una parte di storia poco nota, quella della Resistenza prima della Resistenza. Gli irriducibili ripercorre infatti le straordinarie vicende di Giorgio Amendola, Enzo ed Emilio Sereni, Giuseppe Di Vittorio, Maurizio Valenzi, Ada Sereni e molti altri: giovani italiani che, pur in esilio in Francia, in Palestina e in Tunisia, non vollero rassegnarsi al fascismo trionfante in Italia e divennero il volto internazionale della prima opposizione al regime. Anni prima dell’inizio della Resistenza, tramite sabotaggi, attentati e iniziative di propaganda, Gli irriducibili cercarono di dare un segnale forte e di dimostrare che nonostante il massiccio consenso tributato al Duce nella Penisola, vi erano anche italiani che cercavano di contrastare quella dittatura apparentemente invincibile.

MIRELLA SERRI docente di Letteratura moderna e contemporanea, collabora a La Stampa, a TTL, a Rai Storia e Rai Cultura. Con Corbaccio ha pubblicato nel 2005 I redenti. Con Longanesi ha pubblicato Sorvegliati speciali. Gli intellettuali spiati dai gendarmi (1945-1980) (2012), Un amore partigiano. Storia di Gianna e Neri (2014), Gli invisibili. La storia segreta dei prigionieri illustri di Hitler in Italia (2015) e Bambini in fuga. I giovanissimi ebrei braccati da nazisti e fondamentalisti islamici e gli eroi italiani che li salvarono (2017).