Le Terre Immaginate. Un Atlante di Viaggi Letterari in libreria

Le Terre Immaginate. Un Atlante di Viaggi Letterari, a cura di Huw Lewis-Jones, è uscito in libreria per Salani. Il libro è Vincitore del premio Edward Stanford for Photography and Illustrated Travel Book of the Year.

Le mappe hanno la capacità di portarci altrove, piene come sono di meraviglie e possibilità. In questo libro scrittori e illustratori di fama internazionale ci parlano dei loro “viaggi”, passando in rassegna non solo le mappe che compaiono nei loro libri, ma anche quelle che li hanno ispirati e gli schizzi che hanno realizzato durante il processo di scrittura.

Philip Pullman ci racconta della carta geografica che ha disegnato per il suo primo romanzo; Robert Macfarlane riflette sul suo amore per le cartine, nato con la lettura dell’Isola del tesoro; Joanne Harris ci svela la sua fascinazione per le rappresentazioni vichinghe dell’universo; Daniel Reeve illustra il suo lavoro per i film dello Hobbit; Miraphora Mina rievoca la creazione della Mappa del Malandrino per Harry Potter. E tanto altro ancora…

Tra le molte splendide illustrazioni, che includono anche bozzetti inediti degli autori, ne Le Terre Immaginate ci sono mappe del mondo conosciuto nel Medioevo, mappe tratte dai classici della letteratura e dalle storie più amate, mappe provenienti da libri fantasy, d’avventura, di fantascienza, da Atlantide a Westeros, da Narnia a Utopia, da Mercatore a Tolkien, in una vasta gamma di generi e artisti. Le Terre Immaginate è un incantevole viaggio tra le parole e le immagini, irresistibile per gli appassionati di cartografia ma anche per tutti coloro che amano perdersi in un buon libro.

L’AUTORE

Huw Lewis-Jones è uno storico dell’arte e una guida per spedizioni polari e marittime. Laureato all’Università di Cambridge, ha diretto lo Scott Polar Research Institute di Cambridge e il National Maritime Museum di Londra. Tra i suoi libri più noti si annoverano Everest. La storia e le immagini della prima leggendaria ascesa, vincitore dell’History Award al Banff Festival, e The Crossing of Antarctica. È autore con Kari Herbert del bestseller internazionale Explorers’Sketchbooks. Le terre immaginate è il suo ultimo saggio.