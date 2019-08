Amy Tan: ecco il nuovo memoir/narrazione/confessione

E’ in libreria per Salani il nuovo libro di Amy Tan, Dove comincia il passato. L’oriente delle cortigiane e degli imperatori, l’Occidente e il sogno americano, in un memoir che ha tutto il fascino della grande letteratura cinese.

Un libro di memorie ‘involontario’: la vita da romanzo di Amy Tan e della sua famiglia di origine, i segreti della sensibilità e il laboratorio della scrittura della grande scrittrice americana dalle radici cinesi.

Sette scatole colme di ricordi: lettere e disegni, fotografie e pagine di diario. È tra queste carte che ha inizio il viaggio di Amy Tan alla ricerca delle sue radici. In un memoir originale e coraggioso la scrittrice racconta il suo passato, colmo di zone d’ombra, segnato dalla sofferenza, eppure illuminato da un’insperata redenzione. Pagina dopo pagina ricostruisce una storia familiare che ha inizio nella Cina imperiale, decadente, ma ancora ricchissima di fascino. Dipana il mistero che circonda la vita di sua nonna, cortigiana nella Shanghai del primo Novecento e fonte d’ispirazione per i suoi romanzi. Indaga il rapporto conflittuale che la lega alla madre, adultera sfuggita a un matrimonio infelice. Rievoca il dolore per la morte prematura del padre e del fratello. Ma soprattutto racconta la passione profonda che l’ha condotta alla scrittura. Ogni tessera di questo mosaico contribuisce a delineare il ritratto vivido e toccante di una donna apparentemente fragile ma fortissima, di un’autrice talentuosa e fuori dagli schemi, capace di rivelare con sensibilità e umorismo il complesso rapporto che lega la finzione alla vita.

Un libro incantevole, in cui rivivono la Cina dell’Ultimo imperatore e le atmosfere di Lanterne rosse.

Amy Tan è nata negli Stati Uniti da genitori cinesi. Dopo aver studiato Letteratura inglese e Linguistica si è dedicata a tempo pieno alla narrativa. Ha collaborato con il New Yorker e il National Geographic, scritto racconti per l’infanzia, lavorato per il teatro. Tra i suoi romanzi più celebri Il circolo della fortuna e della felicità e La valle delle meraviglie, pubblicati in Italia da Salani. Quando non scrive si dedica alla musica con i Rock Bottom Remainders, gruppo che annovera tra i suoi componenti anche Stephen King e Matt Groening. Dove comincia il passato è stato eletto titolo del mese dalla BBC e da Vanity Fair e inserito tra i bestseller del New York Times.