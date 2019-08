L’ospite crudele: thriller d’esordio per Rebecca Fleet

L’ospite crudele, romanzo d’esordio dell’inglese Rebecca Fleet in libreria per Longanesi, si inserisce nel filone del domestic thriller, uscendo però dal comfort dell’ambiente familiare e utilizzando come meccanismo di partenza della detection la nuova moda dell’house-swap.

Un semplice scambio di case metterà alla prova la coppia protagonista che, convinta di poter ritrovare in questo modo la propria armonia, si ritroverà invece a fare i conti con menzogne e inganni. Un mix tra noir psicologico e relationship drama che mostra quanto in là ci si possa spingere per arrivare a conoscere la verità. Quando Caroline riceve la proposta di scambiare il suo appartamento di Leeds per una casa in un bel quartiere residenziale di Londra, accetta senza riserve. Non la preoccupa affatto l’idea di lasciare che uno sconosciuto entri in casa sua per una settimana: per lei è più importante allontanarsi per un po’ da tutto e tutti, compreso il figlio piccolo, e compiere quest’ultimo tentativo di salvare il matrimonio con Francis.

Ma le cose non vanno come si aspettava. C’è qualcosa di strano, di inquietante in quella casa. C’è una vicina che all’inizio sembra amichevole ma ben presto si rivela fin troppo curiosa e ossessiva. E dentro quell’abitazione che dovrebbe esserle sconosciuta compaiono poco a poco segnali precisi che terrorizzano

Caroline: i fiori in bagno, la musica che proviene dallo stereo, la fotografia appesa in corridoio. Potranno sembrare innocui a chiunque altro, ma non a Caroline perché parlano di lei, del suo passato e di un segreto tragico e fatale che soltanto lei dovrebbe conoscere. E quando capisce di essere caduta suo malgrado in una trappola e di non poterne parlare con nessuno per paura di perdere tutto ciò che ha e per cui lotta, c’è una domanda che la assilla: chi è davvero lo sconosciuto con cui ha fatto lo scambio-casa? Ecco L’ospite crudele.

REBECCA FLEET ha studiato a Oxford laureandosi in letteratura inglese. Vive a Londra e L’ospite crudele è il suo romanzo d’esordio.