Premio Strega 2019: ecco i 5 finalisti!

Proclamata la cinquina finalista del Premio Strega 2019, che è composta da due uomini e tre donne. Saranno loro a contendersi l’ambito premio che lo scorso anno è andato ad Helena Janeczek con La ragazza con la Leica (Guanda). Il vincitore sarà annunciato il 4 luglio.

Ecco dunque i nomi dei finalisti al Premio Strega 2019:

Marco Missiroli – Fedeltà (Einaudi)

Antonio Scurati – M, il figlio del secolo (Bompiani)

Benedetta Cibrario – Il rumore del mondo (Mondadori)

Claudia Durastanti – La Straniera (La Nave di Teseo)

Nadia Terranova – Addio Fantasmi (Einaudi)

Nessuna grande sorpresa insomma, con Missiroli e Scurati che erano dati tra i favoriti sin dall’inizio delle votazioni, che da questo momento in poi saranno con lo scrutinio palese in diretta televisiva il 4 luglio appunto. Spiccano i due titoli portati in finale da Einaudi contemporaneamente; per La Nave di Teseo invece è la seconda partecipazione come finalista al Premio Strega, mentre sono tre le donne in finale, mai accaduto nella

storia del premio.

Impossibile fare pronostici a questo punto. Marco Missiroli e Antonio Scurati, come detto, partono forse con i favori del pronostico, sfidandosi con due romanzi che possono essere considerati molto diversi tra loro. M di

Scurati è l’immersione totale dell’autore nella figura di Benito Mussolini, attraverso la quale raccontare il fascismo con le parole di un romanzo, che mescola ricostruzione storica, cronaca giornalistica e fiction.

Marco Missiroli, con Fedeltà, porta invece in scena la difficoltà e la complessità dei legami familiari tra Milano e la provincia. Tramite i concetti di fedeltà ed infedeltà, nel libro c’è il passaggio dalla generazione del dopoguerra alla generazione di oggi, ancora in cerca di identità.

Il rumore del mondo di Benedetta Cibrario è invece ambientato nell’800 a Torino, in cui i protagonisti sono legati alla storia di quegli anni e all’unità d’Italia. Claudia Durastanti, con La straniera, ha creato un’autofiction che ha come protagonista una famiglia di emigrati lucani negli Stati Uniti nella seconda metà del ‘900. Addio fantasmi è invece il terzo romanzo di Nadia Terranova, e narra la storia di una donna che fa ritorno dalla madre in Sicilia.