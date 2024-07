Nasce SYNCRONIA, una nuova realtà nel Marketing Audiovisivo

Dopo mesi di collaborazioni e affinamento dei servizi, nasce Syncronia Creative Studio, la nuova realtà creata dall’unione di professionalità del settore per offrire soluzioni innovative nel mercato dell’intrattenimento, in grado di sincronizzare talenti e idee per creare esperienze su misura.

Attraverso l’unione sinergica di professionalità consolidate, l’agenzia seguirà la comunicazione di prodotti legati al mondo dell’entertainment in tutte le sue fasi, dalla realizzazione deimateriali fino alla comunicazione digital e offline.

Grazie alla pluralità di professionisti presenti all’interno del network, Syncronia è in grado di fornire un’estesa varietà di servizi: dalla realizzazione di poster, trailer e spot fino a mirate attività di social media marketing e ufficio stampa, passando per i contenuti redazionali e l’influencer marketing, con un approccio originale, innovativo e attento alle esigenze del mercato.

Tutti i servizi di Syncronia – Creative Studio

Creative

Questa nuova realtà comprende un reparto creativo altamente qualificato guidato dall’agenzia Ottoemezzo di Edoardo Massieri, specializzata nella realizzazione dei key asset promozionali audiovisivi, tra cui poster, allestimenti, trailer, spot televisivi e radiofonici.

Editorial

La sezione editoriale è a cura di Luca Liguori e comprende La Scimmia pensa, CinemaSerieTv e Screenworld, tre community verticali con oltre 3 milioni di follower a target cinefilo, curando in particolare la realizzazione di podcast e videorecensioni.

Social

Con un approccio fortemente creativo e orientato ai risultati, l’agenzia LSP Media, guidata da Luca Valentini ed editrice del brand La Scimmia Pensa®, si occuperà dell’area social, creando contenuti di alto valore in linea con le nuove tendenze. La pianificazione social sarà realizzata in collaborazione con l’area editoriale, incrementando in modo strategico ed efficiente l’engagement delle campagne.

Talent

Un altro nucleo pulsante di Syncronia risiede nella collaborazione con un nutrito gruppo di content creator e talent, accuratamente selezionati per il loro impatto nel panorama dell’entertainment, che verranno coordinati ed inseriti in progetti speciali grazie all’esperienza di Luca Persichetti.

Ufficio Stampa e Digital PR

Per le attività di Ufficio Stampa e Digital PR l’agenzia Syncronia si avvarrà dell’esperienza e professionalità di Ilaria Di Milla e Deborah Macchiavelli, impegnate da oltre 15 anni nel settore della comunicazione applicata al mondo della cultura e dell’entertainment a livello nazionale. www.dimillamacchiavelli.com

Marketing

La compresenza di tutte queste aree già fortemente integrate è coordinata da Letizia Geron, operatrice marketing nel settore distributivo da più di 10 anni. Con questa struttura Syncronia è in grado di presentarsi sul mercato come un player capace di strutturare e pianificare un intero lancio di prodotti audiovisivi diretti alla sala e alle piattaforme.