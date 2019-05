Ci sono in libreria due nuove uscite per Mattioli 1885. Margine di fuoco di John Smolens e John Galsworthy con Il vecchio mastino.

Margine di fuoco racconta la storia dell’estate in cui Hannah e Martin tentano di ricostruire la loro vita. Si incontrano per caso, si innamorano, e decidono di restaurare una vecchia casa sul lago. Le cose si complicano quando Sean Colby ritorna in città dopo essere stato congedato dal servizio militare. Hannah è la sua ex fidanzata e la tensione cresce giorno dopo giorno. Scritto in una prosa ricca e piena di grazia, questo romanzo carico di suspense è allo stesso tempo un’emozionante storia d’amore, vendetta e rinascita, a cui fa da sfondo la bellezza incontaminata di uno dei grandi mari interni d’America, il Lago Superiore.

Altra uscita in casa Mattioli 1885 è Il vecchio mastino, la narrazione caustica della parabola discendente di un vecchio capitano, d’industria e di mare. Sylvanus Heythorp “è stato sulla breccia tutta la vita”, ma a ottant’anni si ritrova con un ingente debito, senza proprietà, e con molti nemici. Attorno a lui si muovono una figlia devota e insipida contrapposta a una nipote illegittima e alla madre di questa, due donne procaci, svampite, ma vive.E poi un anziano collega ormai ipocondriaco, che ha un figlio vanitoso che si innamorerà della nipote di Heythorp con esiti disastrosi. Ma il “vecchio mastino” nella vita ha visto e fatto di tutto: resiste, chiude gli occhi, tace, pensa, e nonostante l’età ha un disegno da perseguire, quale che sia il finale che lo aspetta.