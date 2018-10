12 interviste di Noam Chomsky: in libreria Venti di protesta

Noam Chomsky sta per compiere 90 anni (7 dicembre 2018), e Ponte alle Grazie pubblica il nuovo contributo politico del «più importante intellettuale vivente», Venti di protesta. resistere ai nemici della democrazia. 12 interviste sui temi decisivi del presente: il terrorismo internazionale, l’ascesa dei populismi, il Medio Oriente e il dramma dei profughi.

La situazione globale è tremendamente confusa. Forse mai nella storia è stato così difficile comprendere ciò che sta accadendo, dove si stia andando. Per fortuna, è davvero il caso di dirlo, c’è Noam Chomsky: la sua voce, sempre pacata ma anche capace di stoccate formidabili, è un toccasana, una ventata di razionalità nel frastuono insensato che sembra circondarci. Nelle dodici interviste raccolte in questo volume, il grande linguista ci guida fra i temi più importanti del nostro presente: il terrorismo internazionale, l’ascesa delle destre populiste di qua e di là dall’Atlantico, la sempre convulsa situazione del Medio Oriente, il dramma dei profughi e l’«invasione» che starebbe subendo l’Europa… Senza mai atteggiarsi a «vecchio saggio» o a «maestro», Chomsky ci invita a usare la nostra intelligenza per capire il mondo di oggi (come solo i veri Maestri sanno fare) e per decidere cosa vogliamo per il mondo, ormai a rischio, del futuro. Perché, come sempre, è da noi che dipende. Vale la pena di fermarsi ad ascoltarlo.