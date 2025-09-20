I nostri estranei, di Lydia Davis

Uscito in libreria in queste settimane I nostri estranei, l’ultima opera narrativa di Lydia Davis. Il volume è pubblicato in Italia da Mondadori.

SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

Una nuova raccolta di narrativa breve dell’acclamata maestra della forma, vincitrice del Man Booker International Prize, Lydia Davis.

Lydia Davis – I nostri estranei

Nel corso della sua straordinaria carriera di scrittrice, Lydia Davis ha affinato delle capacità davvero uniche nell’individuare le sorprese apparentemente casuali e insignificanti che costellano la nostra vita quotidiana per poi esaminarle con un’attenzione quasi entomologica.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

In questa raccolta di storie ora lunghe, ora brevi, ora brevissime, troviamo conversazioni ascoltate per caso (e a volte fraintese) che si posizionano da qualche parte nello spettro tra il capriccio e la profondità (la bilancia è molto a favore del capriccio), una lettera che viene scambiata per una rara farfalla bianca, dei bambini che stanno imparando a parlare che identificano una pallina da ping-pong come un uovo, e lettere di reclamo.

E poi ancora sogni, piccoli momenti di attrito domestico, e-mail di spam rese poetiche da interruzioni di riga, umorismo ironico (“Con eccellente maestria / eccolo lassù sulla sua scala, / a rovinare con cura / la casa più antica della città”), storie che parlano di invecchiamento e di morte. E molto molto altro. È così che, illuminati dai bagliori di questa incredibile capacità di osservare, gli estranei ci possono diventare familiari e i familiari estranei.

L’autrice

Lydia Davis (Northampton, Massachusetts, 1947) è una scrittrice americana nota per le sue storie molto originali ed estremamente brevi, spesso caratterizzate da vivide osservazioni di avvenimenti per lo più banali e di routine. Dopo aver frequentato il Barnard College, ha lungamente vissuto a Parigi e nel Sud della Francia dove si guadagnava da vivere facendo lavori di traduzione. Ha pubblicato un romanzo e sette raccolte di racconti, tra cui Pezzo a pezzo (Minimum fax, 2004), Inventario dei desideri (Rizzoli, 2012) e Creature nel giardino (Rizzoli, 2011). È stata nominata Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dal governo francese per la sua narrativa e le sue traduzioni di scrittori moderni, tra cui Gustave Flaubert e Marcel Proust. Vincitrice di numerosi premi in tutto il mondo, la Davis è oggetto di immensa ammirazione da parte di scrittori come Jonathan Franzen, David Foster Wallace e Dave Eggers, il quale ha affermato che “fa saltare in aria molti dei nostri presupposti su ciò che costituisce la narrativa breve”.

#Commissioniguadagnate