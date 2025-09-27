In queste settimane è uscito in libreria per nottetempo il volume Deforme. Fiabe, disabilità e inclusione. Il libro è scritto da Amanda Leduc con la traduzione di Alessandro Ceccherini.

SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

Deforme è un appassionato manifesto che lega la lotta per i diritti delle persone disabili all’apprezzamento del patrimonio storico della fiaba. E all’immaginazione di nuove storie che spezzino la consuetudine, non nascondendo la differenza e mostrando, finalmente, la magia che abita ogni corpo.

Deforme – Amanda Leduc

Dai Fratelli Grimm a Perrault, da Andersen a Disney, le fiabe plasmano il nostro sguardo sul mondo, e ci insegnano che la felicità è riservata ai corpi perfetti. Ma cosa succede quando ti ritrovi a identificarti più con la Bestia che con la Bella? Se ogni personaggio disabile è deriso o punito, come può sperare in un “e vissero felici e contenti”?

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Amanda Leduc, ripercorrendo la sua esperienza di bambina, ragazza e poi donna con paralisi cerebrale, indaga con occhio critico queste narrazioni fondative della nostra cultura e i loro archetipi. Deforme mostra come bellezza e abilità fisica siano da sempre sinonimo di virtù, mentre i corpi non conformi – il gobbo di Notre Dame, i sette nani, le sorellastre di Cenerentola – vengono emarginati e sono meritevoli al massimo di una redenzione incompleta.

Anche nell’universo Marvel, dove eroi come Hulk, Daredevil e Iron Man partono da una condizione di vulnerabilità per trasformarsi in qualcosa di “superiore”, si perpetua ancora oggi l’idea che la felicità e l’accettazione sociale siano possibili solo attraverso una metamorfosi che cancella o oltrepassa l’imperfezione originaria. Ma è arrivato il tempo di fare spazio anche a nuove narrazioni.

L’autrice

Amanda Leduc è una romanziera e saggista canadese. Il suo Deforme è stato tradotto in diversi paesi e ha costituito un punto di svolta negli studi sui personaggi disabili nelle fiabe e nella cultura di massa in generale. Leduc soffre di paralisi cerebrale e vive a Hamilton, Ontario.

#Commissioniguadagnate