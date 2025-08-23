La felicità silenziosa di Akiko: un romanzo di Jan-Philipp Sendker

Jan-Philipp Sendker è l’autore del romanzo La felicità silenziosa di Akiko, che la casa editrice Neri Pozza porta in libreria in queste settimane. Il volume esce nella collana Le Tavole d’Oro.

SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

«Un affresco vivido e nitido di una società dove solitudine e alienazione sono compagne silenziose della vita di tutti i giorni».Berliner Morgenpost

La felicità silenziosa di Akiko – Jan-Philipp Sendker

Akiko Nakamura ha ventinove anni e un lavoro stabile come amministrativa in un’agenzia pubblicitaria di Tokyo. Ha perso da poco sua madre, una donna forte, solida, che l’ha cresciuta da sola. Akiko ha imparato ad affrontare la vita un giorno per volta, in una routine che per lei è fonte di serenità: si alza molto presto, svolge con dedizione le sue mansioni in ufficio, anche le più ripetitive, va a lezione di francese, e nel weekend si riposa, mette in ordine e pulisce casa.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Ma quella bolla di quiete, che chiude fuori la città col suo ritmo incalzante e caotico, non è fatta per resistere agli imprevisti della vita: una sera uscendo dal supermercato, Akiko incrocia lo sguardo di un uomo. Lo riconoscerebbe tra mille. È il suo vecchio compagno di liceo, il primo ragazzo per cui ha provato qualcosa di simile all’amore. Kento. Tredici anni sono passati dal loro ultimo incontro, anni in cui Akiko non ha smesso di chiedersi se stesse bene, se avesse una moglie, dei figli.

Anni in cui gli ha riservato un posto speciale nel suo cuore. Tutto poteva immaginare, tranne la realtà: Kento ora vive staccato dal mondo, esce pochissimo e soltanto di notte, è un hikikomori. Akiko sente il desiderio, e il dovere, di strappare l’amico dal suo isolamento, ma uno sconvolgente segreto di famiglia arriverà dal passato a intralciare i suoi piani. Forse è lei ad aver bisogno di aiuto, dell’aiuto di Kento: perché lei non è la persona che credeva di essere. E quelle prove di serenità organizzata, che sono state la sua vita finora, non servono più. La solennità di un rito, la purezza di un sentimento, l’incanto del silenzio potrebbero essere i nuovi luoghi della felicità.

L’autore

Jan-Philipp Sendker è nato nel 1960 ad Amburgo, ha vissuto per anni negli Stati Uniti ed è stato corrispondente in Asia per Stern. Ora vive con la famiglia a Potsdam. Con Neri Pozza ha pubblicato L’arte di ascoltare i battiti del cuore, Gli accordi del cuore, Il sussurro delle ombre, Gli scherzi del Dragone, Il segreto del vecchio monaco e altre fiabe birmane, Alla fine della notte, La memoria del cuore e Il ladro e la ribelle. I suoi libri sono tradotti in 35 lingue e hanno venduto 3 milioni di copie in tutto il mondo.

#Commissioniguadagnate