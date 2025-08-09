Rebecca Kauffman

Rebecca Kauffman torna con Vengo io da te

Edizioni SUR pubblica in queste settimane il nuovo romanzo di Rebecca Kauffman dal titolo Vengo io da te. Il The Wall Street Journal l’ha definito un delicato tocco umoristico […] un libro dolce e appagante.

Un ritratto di famiglia lungo un anno: un microcosmo di emozioni, incontri, segreti in un romanzo corale dove è impossibile non sentirsi a casa.

Rebecca Kauffman – Vengo io da te

Paul e Corinne, una giovane coppia di sposi, hanno appena scoperto di aspettare una bambina; nel frattempo, la madre di lui sta cercando di superare il trauma del recente divorzio, mentre la madre di lei si rifiuta di accettare il declino della salute del marito; Rob, infine, il fratello di Corinne, a sua volta con un matrimonio finito alle spalle, è un padre amorevole e al tempo stesso un bugiardo cronico.

Rebecca Kauffman

Questo romanzo segue le loro storie nel corso di un anno – il 1995 – in una serie di episodi che, di mese in mese, disegnano un arazzo di relazioni, nuovi incontri, omissioni e rivelazioni, paure, speranze, momenti di tenerezza e tensioni irrisolte.

La scrittura di Rebecca Kauffman, sapiente nella costruzione, empatica e generosa nello sguardo, trasforma il racconto della quotidianità domestica in una luminosa indagine letteraria sull’animo umano; c’è qualcosa, ci ricordano queste pagine, che anche nostro malgrado, nel bene e nel male, continua a renderci un’unica grande famiglia.

L’autrice

Rebecca Kauffman è nata in Ohio e abita in Virginia. Ha studiato violino alla Manhattan School of Music e scrittura creativa alla New York University. Per edizioni SUR sono usciti i romanzi la Casa dei Gunner (vincitore del Premio Tribùk dei librai), La casa di Fripp Island, La famiglia Shaw e Vengo io da te.

