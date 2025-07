Esce in libreria in queste settimane per TEA Libro “Monster Psycho Killer”. La vera storia di Ed Gein, il «macellaio di Plainfield» , di Harold Schechter.

SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

La sua storia viene qui raccontata con rigore e inquietante precisione da Harold Schechter, acclamato autore di true crime, che ha saputo ricreare in queste pagine il senso di terrore e sconvolgimento causato dai crimini di Ed Gein.

Harold Schechter – Monster Psycho Killer

Nel 1957 la vita scorreva tranquilla a Plainfield, una placida cittadina nel cuore degli Stati Uniti. Ma quell’apparente serenità venne infranta quando una donna fu assassinata da Ed Gein, un esile e schivo contadino della zona. Ancor più dell’omicidio, fu quello che trovarono nella sua fattoria a sconvolgere per sempre la coscienza del Paese e, per certi versi, del mondo intero.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Nessuno, infatti, avrebbe potuto immaginare l’orrore che si celava in quella casa. Rimasto solo al mondo dopo la morte dell’amatissima madre, il famigerato «macellaio di Plainfield» aveva cominciato a raccogliere resti umani profanando i cimiteri locali per mettere insieme una raccapricciante collezione di cimeli. E non ci era voluto molto prima che iniziasse a uccidere per dare sfogo alle proprie macabre ossessioni.

Una figura che ha avuto un impatto indelebile sull’immaginario collettivo, diventando fonte di ispirazione per gli iconici protagonisti di tre capolavori del cinema come Psyco, Non aprite quella porta e Il silenzio degli innocenti. Perché, a volte, l’orrore più profondo non nasce dalla fantasia, ma dalla realtà.

L’autore

Harold Schechter ha insegnato letteratura americana e critica del mito per oltre quarant’anni al Queens College. I suoi saggi sono stati pubblicati su alcune delle più prestigiose testate statunitensi, tra cui il New York Times, il Wall Street Journal, il Los Angeles Times e l’International Herald Tribune. È autore di numerosi best seller true crime dedicati ai più efferati serial killer degli Stati Uniti.

#Commissioniguadagnate