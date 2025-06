Il paese dei matti, di Federica Iacobelli

Uscito in libreria in queste settimane per Bompiani il romanzo Il paese dei matti, scritto da Federica Iacobelli. Il volume esce nella collana Narratori italiani.

Un romanzo sulla forza e la luminosità degli affetti in tempo di guerra, sulla solidarietà che va oltre i pregiudizi e travolge le abitudini di un’intera comunità.

Federica Iacobelli – Il paese dei matti

Bassa emiliana, maggio 1944. La piccola Gianna, suo fratello Carlo e la sorella Adriana lasciano la città, resa pericolosa dai bombardamenti, per sfollare con la famiglia in un paese che agli occhi della bambina sembra dominato da un castello da fiaba.

In realtà il palazzo è un grande manicomio da cui un giorno Gianna vede uscire una bara scortata solo dal vecchio parroco e allora, per compassione, si accoda, suscitando lo sconcerto degli abitanti del paese, perché quando i matti muoiono nessuno li accompagna. È l’inizio del legame tra la bambina e quello strano posto, il castello-manicomio da cui le arrivano piccoli giochi, doni fragili creati da un uomo rinchiuso tra quelle mura.

L’autrice

Federica Iacobelli ha scritto storie per bambini e ragazzi, drammaturgie, sceneggiature. Il suo lavoro è nato spesso dall’incontro con altri linguaggi: l’arte visiva, il teatro, la musica, il cinema, ma anche la televisione e il giornalismo.

