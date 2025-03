Glendon Swarthout è il suo “L’accompagnatore”

Si intitola “L’accompagnatore”, ed è il famoso romanzo di Glendon Swarthout che riporta in libreria Jimenez edizioni. La traduzione dall’inglese è di Gianluca Testani.

Un capolavoro del western letterario: quattro donne in difficoltà guidate da un’insegnante piena di risorse e da un vagabondo imbroglione in un viaggio epico e spietato attraverso l’America dei pionieri, dal Nebraska all’Iowa, per sopravvivere e sperare.

L’accompagnatore – Glendon Swarthout

Il 21 febbraio 2025 arriva nelle librerie italiane L’accompagnatore, il romanzo western di Glendon Swarthout, pluripremiato alla sua pubblicazione negli Stati Uniti nel 1988 e diventato un film nel 2014 (The Homesman, diretto e interpretato da Tommy Lee Jones, con Hilary Swank e Meryl Streep). Attraverso una narrazione serrata e coinvolgente, Swarthout racconta una storia di frontiera che mette al centro le donne, offrendo un ritratto realistico e duro della vita brutale, e dell’affanno della sopravvivenza, dell’epoca della colonizzazione.

La vicenda si svolge nel 1850, nelle terre desolate del Nebraska. Mary Bee Cuddy, insegnante, donna sola e apparentemente granitica, si assume un incarico disperato: scortare fino a Hebron, in Iowa, quattro donne traumatizzate dalla vita di frontiera e uscite di senno. Per compiere questa missione, Mary Bee si allea con George Briggs, un inaffidabile vagabondo che lei stessa ha salvato da morte certa. Briggs è un uomo ai margini della società, così come lo sono le donne che accompagnano: anime ferite e sfiancate, segnate da anni di isolamento e fatica, ingabbiate in un territorio che le ha logorate lentamente.

Insieme, Mary Bee e Briggs risalgono controcorrente la marea della colonizzazione, attraversando tempeste di neve, territori selvaggi e minacce costanti. Il loro viaggio è una lotta contro la solitudine, un tentativo di resistere e, forse, di trovare un nuovo inizio. L’accompagnatore è una storia trascinante e piena di umanità, di aspettative e sconfitte, di bellezza e ferocia, che ci parla delle vite dimenticate di chi non è sopravvissuto al fragile sogno del vecchio West. Il volume contiene anche una postfazione di Miles Swarthout, figlio dell’autore, che racconta la genesi del romanzo e il lavoro di ricerca svolto dal padre Glendon.

L’autore

Glendon Swarthount. Nato nel 1918 e morto nel 1992, è stato autore di sedici romanzi, molti dei quali sono diventati film. Tra questi, 7° Cavalleria (1956) con Randolph Scott e Barbara Hale; Cordura (1959) con Gary Cooper e Rita Hayworth; La spiaggia del desiderio (1960) con George Hamilton e Paula Prentiss; Il pistolero (1976) con John Wayne e Lauren Bacall. Con la moglie Kathryn ha scritto anche sei libri per bambini e ha vissuto a Scottsdale, in Arizona.

